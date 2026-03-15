Všetci sú frustrovaní. McLaren začal vyšetrovanie problémov Piastiho a Norrisa

Britský tím F1 McLaren začal vyšetrovanie technických problémov svojich jazdcov Landa Norrisa a Oscara Piastriho, ktorí neodštartovali do Veľkej ceny Číny.
Predstavitelia stajne budú apelovať na dodávateľa motorov Mercedes, aby zistil, prečo oba monoposty doplatili na terminálne elektrické poruchy, ktoré ich vylúčili z nedeľňajších pretekov.
Norris uviazol vo svojom aute v garáži McLarenu, kým mu nevypršal čas na zapojenie sa do štartu.
Jeho tímového kolegu Oscara Piastriho museli zo štartového roštu stiahnuť len pár minút pred štartom po tom, čo McLaren avizoval elektrické problémy s pohonnou jednotkou dodanou Mercedesom.
Piastri mal štartovať piaty a Norris šiesty. „Musíme to brať s nadhľadom a zistiť, v čom bol problém. Zároveň sa potrebujeme uistiť, že sa to už nikdy nezopakuje,“ povedal Norris.
„Všetci v tíme sú frustrovaní - naši inžinieri, mechanici aj tímoví kolegovia z HPP (Mercedes High Performance Powertrains). Všetci chceme pretekať a zbierať body,“ dodal Norris.
McLarenu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť tempo továrenského tímu Mercedes, ktorého jazdci vyhrali obe veľké ceny v prebiehajúcej sezóne a jediný šprint podľa nových predpisov z roku 2026, ktoré kladú väčší dôraz na elektrický pohon.
V nedeľu sa nepodarilo odštartovať celkovo štyrom monopostom - okrem oboch McLarenov ani Audi Gabriela Bortoleta a Williamsu Alexa Albona s motorom Mercedesu, ktorý malo poruchu hydraulického systému.
Obavy majú aj v Aston Martine po dvojitom odstúpení tímu, ktorý má problémy so spoľahlivosťou. Preteky Lancea Strolla sa skončili predčasne pre poruchu batérie, čo bol opakovaný problém s pohonnou jednotkou Honda.
Aston Martin uviedol, že „nepohodlie z vibrácií“ prinútilo Fernanda Alonsa zastaviť. Šéf tímu Aston Martin Adrian Newey tento mesiac povedal, že sa jeho auto tak veľmi triaslo, že bez väčších zlepšení riskovalo „trvalé poškodenie nervov“ v rukách jazdcov.