    ONLINE: Veľká cena Kataru dnes, formula 1 2025 LIVE

    ONLINE: Veľká cena Kataru 2025 formuly 1.
    ONLINE: Veľká cena Kataru 2025 formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    30. nov 2025 o 14:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos z Veľkej ceny Kataru 2025 pretekov formuly 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu predposledným podujatím sezóny 2025. Na okruhu v Lusaile sa uskutoční Veľká cena Kataru.

    V sobotnej kvalifikácii dosiahol najrýchlejší čas Oscar Piastri na McLarene, a tak bude stáť na čele štartového roštu. V prvom rade ho doplní tímový kolega Lando Norris, ktorý môže spečatiť zisk majstrovského titulu.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)

    Formula 1  2025
    30.11.2025 o 17:00
    Veľká cena Kataru
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: Oscar Piastri (AUS), Lando Norris (GBR)
    2. rad: Max Verstappen (NED), George Russell (GBR)
    3. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), Isack Hadjar (FRA)
    4. rad: Carlos Sainz (ESP), Fernando Alonso (ESP)
    5. rad: Pierre Gasly (FRA), Charles Leclerc (MON)
    6. rad: Nico Hülkenberg (GER), Liam Lawson (NZL)
    7. rad: Oliver Bearman (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
    8. rad: Alexander Albon (THA), Júki Cunoda (JPN)
    9. rad: Esteban Ocon (FRA), Lewis Hamilton (GBR)
    10. rad: Lance Stroll (CAN), Franco Colapinto (ARG)
    Pohár jazdcov

    1. Lando Norris (GBR) 396 b
    2. Oscar Piastri (AUS) 374 b
    3. Max Verstappen (NED) 371 b
    4. George Russell (GBR) 301 b
    5. Charles Leclerc (MON) 226 b
    6. Lewis Hamilton (GBR) 152 b
    7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 140 b
    8. Alexander Albon (THA) 73 b
    9. Isack Hadjar (FRA) 51 b
    10. Nico Hülkenberg (GER) 49 b
    11. Carlos Sainz (ESP) 49 b
    12. Fernando Alonso (ESP) 42 b
    13. Oliver Bearman (GBR) 41 b
    14. Liam Lawson (NZL) 36 b
    15. Lance Stroll (CAN) 32 b
    16. Esteban Ocon (FRA) 32 b
    17. Júki Cunoda (JPN) 32 b
    18. Pierre Gasly (FRA) 22 b
    19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19 b
    20. Franco Colapinto (ARG) 0 b
    21. Jack Doohan (AUS) 0 b
    Pohár konštruktérov

    1. McLaren (GBR) 770 b
    2. Mercedes (GER) 441 b
    3. Red Bull (AUT) 400 b
    4. Ferrari (ITA) 378 b
    5. Williams (GBR) 122 b
    6. Racing Bulls (ITA) 90 b
    7. Aston Martin (GBR) 74 b
    8. Haas (USA) 73 b
    9. Kick Sauber (SUI) 68 b
    10. Alpine (FRA) 22 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Kataru.

    Čakajú nás zaujímavé preteky v ktorých sa môže rozhodnúť o majstrovi sveta. Stať sa ním už dnes môže Lando Norris. Ak zvíťazí, stane sa prvýkrát v kariére majstrom sveta bez ohľadu na výsledok Piastriho a Verstappena. Ak skončí na druhom až ôsmom mieste bude potrebovať istú zhodu okolností. Ak skončí deviaty a nižšie o titule sa rozhodne až o týždeň v Abu Dhabí.

    Adepti na titul nám odštartujú za sebou. Z pole position odštartuje Oscar Piastri, druhý bude na štarte líder šampionátu Lando Norris a tretí úradujúci šampión Max Verstappen. Uvidíme čo nám dnešné preteky prinesú a či sa Piastrimu s Verstappenom ešte podarí zamiešať karty alebo sa dnes zo svojho prvého majstrovského titulu bude tešiť Norris.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 17:00.

    dnes 14:00
