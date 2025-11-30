ONLINE: Veľká cena Kataru dnes, formula 1 2025 LIVE

Seriál pretekov formuly 1 (F1) pokračuje počas víkendu predposledným podujatím sezóny 2025. Na okruhu v Lusaile sa uskutoční Veľká cena Kataru.
V sobotnej kvalifikácii dosiahol najrýchlejší čas Oscar Piastri na McLarene, a tak bude stáť na čele štartového roštu. V prvom rade ho doplní tímový kolega Lando Norris, ktorý môže spečatiť zisk majstrovského titulu.
Kde sledovať formulu 1 v TV?
ONLINE PRENOS: Veľká cena Kataru 2025 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, preteky, nedeľa, výsledky)
Formula 1 2025
30.11.2025 o 17:00
Veľká cena Kataru
minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: Oscar Piastri (AUS), Lando Norris (GBR)
2. rad: Max Verstappen (NED), George Russell (GBR)
3. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), Isack Hadjar (FRA)
4. rad: Carlos Sainz (ESP), Fernando Alonso (ESP)
5. rad: Pierre Gasly (FRA), Charles Leclerc (MON)
6. rad: Nico Hülkenberg (GER), Liam Lawson (NZL)
7. rad: Oliver Bearman (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
8. rad: Alexander Albon (THA), Júki Cunoda (JPN)
9. rad: Esteban Ocon (FRA), Lewis Hamilton (GBR)
10. rad: Lance Stroll (CAN), Franco Colapinto (ARG)
Pohár jazdcov
1. Lando Norris (GBR) 396 b
2. Oscar Piastri (AUS) 374 b
3. Max Verstappen (NED) 371 b
4. George Russell (GBR) 301 b
5. Charles Leclerc (MON) 226 b
6. Lewis Hamilton (GBR) 152 b
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 140 b
8. Alexander Albon (THA) 73 b
9. Isack Hadjar (FRA) 51 b
10. Nico Hülkenberg (GER) 49 b
11. Carlos Sainz (ESP) 49 b
12. Fernando Alonso (ESP) 42 b
13. Oliver Bearman (GBR) 41 b
14. Liam Lawson (NZL) 36 b
15. Lance Stroll (CAN) 32 b
16. Esteban Ocon (FRA) 32 b
17. Júki Cunoda (JPN) 32 b
18. Pierre Gasly (FRA) 22 b
19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19 b
20. Franco Colapinto (ARG) 0 b
21. Jack Doohan (AUS) 0 b
Pohár konštruktérov
1. McLaren (GBR) 770 b
2. Mercedes (GER) 441 b
3. Red Bull (AUT) 400 b
4. Ferrari (ITA) 378 b
5. Williams (GBR) 122 b
6. Racing Bulls (ITA) 90 b
7. Aston Martin (GBR) 74 b
8. Haas (USA) 73 b
9. Kick Sauber (SUI) 68 b
10. Alpine (FRA) 22 b
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Kataru.
Čakajú nás zaujímavé preteky v ktorých sa môže rozhodnúť o majstrovi sveta. Stať sa ním už dnes môže Lando Norris. Ak zvíťazí, stane sa prvýkrát v kariére majstrom sveta bez ohľadu na výsledok Piastriho a Verstappena. Ak skončí na druhom až ôsmom mieste bude potrebovať istú zhodu okolností. Ak skončí deviaty a nižšie o titule sa rozhodne až o týždeň v Abu Dhabí.
Adepti na titul nám odštartujú za sebou. Z pole position odštartuje Oscar Piastri, druhý bude na štarte líder šampionátu Lando Norris a tretí úradujúci šampión Max Verstappen. Uvidíme čo nám dnešné preteky prinesú a či sa Piastrimu s Verstappenom ešte podarí zamiešať karty alebo sa dnes zo svojho prvého majstrovského titulu bude tešiť Norris.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 17:00.