Môže Verstappen po sezóne odísť z Red Bullu? Klauzula je zahalená rúškom tajomstva

Po dvoch pretekoch vedie so 44 bodmi Lando Norris z McLarenu. Pilot Red Bullu má o osem bodov menej, no k dispozícii ešte 22 veľkých cien.

Marko prezradil, že sa pokúsia vybojovať piaty titul majstra sveta. Ak by sa im to nepodarilo, na rad by mohla prísť spomenutá klauzula.

"Samozrejme, že každý top pilot má k dispozícii výstupnú klauzulu, ak výkonnosť nie je dobrá. Všetky sú však nastavené inak. Toto nie je v súčasnosti žiadna téma," priblížil s tým, že sa tak môže stať až počas letnej prestávky.

Presne sa však nevie, čo sa v danej klauzule píše. No Marko pripustil, že ak by úradujúci šampión Verstappen odišiel z tímu, porúčal by sa zrejme aj on. "To by mohol byť dobrý dôvod," doplnil podľa spomínaného webu.