VIDEO: Monako, baby. Norris si splnil sen. Moje deti budú na mňa hrdé, povedal

„Toto je niečo, o čom som sníval ako dieťa. Sen, ktorý sa mi teraz splnil,“ povedal bezprostredne po dojazde do cieľa pre televíziu a bývalého majstra sveta Jensona Buttona.

Po dojazde do cieľa napodobnil legendárny výkrik svojho krajana z roku 2009 a do vysielačky zakričal: „Monaco, baby. Yeah, baby!“

„Pred štartom som ťa videl stáť pred mojím monopostom a povedal som si – ak je JB tu, beriem to ako talizman.“

Zároveň však priznal, že to najdôležitejšie sa odohrávalo vo vnútri. „Vidieť šachovnicovú vlajku, tím oslavujúci v boxoch a rodičov pozerajúcich sa zhora... To sú momenty, na ktoré nikdy nezabudnem.“

Pre McLaren to bolo prvé víťazstvo v Monaku od triumfu Lewisa Hamiltona v roku 2008. Pre Norrisa znamená oveľa viac než len body do šampionátu.

„Každý sníva o tom dostať sa do Formuly 1, vyhrať veľkú cenu – a vyhrať ju práve v Monaku. To sme dnes dokázali. A čo je najlepšie – raz moje deti budú môcť povedať, že ich otec vyhral v Monaku. Na to som najviac hrdý.“

„Nie každý víťaz tu sa stane majstrom sveta, ale väčšina z nich áno. O 30 rokov budem môcť povedať: tú jednu sezónu som Monako ovládol. A možno nie len jednu...“

Norrisov triumf ho v celkovom poradí posunul len tri body za tímového kolegu Oscara Piastriho. Do konca sezóny zostáva ešte 16 veľkých cien.