Rekord nebol prekonaný viac ako 20 rokov. Kedy sa ide Veľká cena Talianska? (TV program)

    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Talianska.

    MONZA. Seriál Formuly 1 pokračuje šestnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Talianska, ktorá sa ide na okruhu Monza.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Charles Leclerc. Pole position si vybojoval pred rokom Lando Norris.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Rubens Barrichello ešte z roku 2004, keď bol jazdcom Ferrari. Zajazdil čas 1:21:046 min.

    Veľká cena Talianska

    • Dĺžka okruhu: 5,793 km
    • Celková vzdialenosť: 306,720 km (53 kôl)
    • Víťaz v roku 2024: Charles Leclerc, Ferrari
    • Pole position 2024: Lando Norris, McLaren – 1:19,327 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Rubens Barrichello, Ferrari – 1:21,046 (2004)
    • Štart pretekov: 15:00 GMT

    Jazdcov čaká druhá veľká cena po letnej prestávke. Naposledy šli koncom augusta na Veľkej cene Holandska.

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 13.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 17.00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Talianska 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    5. september

    13.30 h

    2. tréning

    5. september

    17.00 h

    3. tréning

    6. september

    12.30 h

    Kvalifikácia

    6. september

    16.00 h

    Preteky

    7. september

    15.00 h

    V sobotu, 6. septembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 12.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 16.00 h.

    Veľká cena Talianska vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
