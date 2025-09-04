Rekord nebol prekonaný viac ako 20 rokov. Kedy sa ide Veľká cena Talianska? (TV program)

MONZA. Seriál Formuly 1 pokračuje šestnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Talianska, ktorá sa ide na okruhu Monza.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Charles Leclerc. Pole position si vybojoval pred rokom Lando Norris.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Rubens Barrichello ešte z roku 2004, keď bol jazdcom Ferrari. Zajazdil čas 1:21:046 min.
Veľká cena Talianska
- Dĺžka okruhu: 5,793 km
- Celková vzdialenosť: 306,720 km (53 kôl)
- Víťaz v roku 2024: Charles Leclerc, Ferrari
- Pole position 2024: Lando Norris, McLaren – 1:19,327 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Rubens Barrichello, Ferrari – 1:21,046 (2004)
- Štart pretekov: 15:00 GMT
Jazdcov čaká druhá veľká cena po letnej prestávke. Naposledy šli koncom augusta na Veľkej cene Holandska.
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 13.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 17.00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
5. september
13.30 h
2. tréning
5. september
17.00 h
3. tréning
6. september
12.30 h
Kvalifikácia
6. september
16.00 h
Preteky
7. september
15.00 h
V sobotu, 6. septembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 12.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 16.00 h.
Veľká cena Talianska vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.