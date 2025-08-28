    Pole position tu znamená veľa. Kedy sa ide Veľká cena Holandska? (TV program)

    Max Verstappen.
    Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|28. aug 2025 o 10:05
    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Holandska.

    ZANDVOORT. Seriál Formuly 1 pokračuje pätnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Holandska, ktorá sa ide na okruhu Zandvoort.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Lando Norris, aktuálny druhý muž šampionátu. Pole position si vybojoval pred rokom rovnaký jazdec.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Lewis Hamilton z roku 2021, keď bol ešte jazdcom Mercedesu. Zajazdil čas 1:11,097 min.

    Veľká cena Holandska

    • Dĺžka okruhu: 4,259 km
    • Celková vzdialenosť: 306,587 km (72 kôl)
    • Víťaz v roku 2024: Lando Norris, McLaren
    • Pole position 2024: Lando Norris, McLaren – 1:09,673 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton, Mercedes – 1:11,097 (2021)
    • Štart pretekov: 15:00 GMT

    Jazdcov čaká prvá veľká cena po letnej prestávke. Naposledy šli začiatkom augusta na Veľkej cene Maďarska.

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 12.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 16.00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Holandska 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    29. august

    12.30 h

    2. tréning

    29. august

    16.00 h

    3. tréning

    30. august

    11.30 h

    Kvalifikácia

    30. august

    15.00 h

    Preteky

    31. august

    15.00 h

    V sobotu, 30. augusta piloti odjazdia najprv tretí tréning o 11.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 15.00 h.

    Veľká cena Holandska vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

