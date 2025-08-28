Pole position tu znamená veľa. Kedy sa ide Veľká cena Holandska? (TV program)

ZANDVOORT. Seriál Formuly 1 pokračuje pätnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Holandska, ktorá sa ide na okruhu Zandvoort.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Lando Norris, aktuálny druhý muž šampionátu. Pole position si vybojoval pred rokom rovnaký jazdec.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží Lewis Hamilton z roku 2021, keď bol ešte jazdcom Mercedesu. Zajazdil čas 1:11,097 min.
Veľká cena Holandska
- Dĺžka okruhu: 4,259 km
- Celková vzdialenosť: 306,587 km (72 kôl)
- Víťaz v roku 2024: Lando Norris, McLaren
- Pole position 2024: Lando Norris, McLaren – 1:09,673 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton, Mercedes – 1:11,097 (2021)
- Štart pretekov: 15:00 GMT
Jazdcov čaká prvá veľká cena po letnej prestávke. Naposledy šli začiatkom augusta na Veľkej cene Maďarska.
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 12.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 16.00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
29. august
12.30 h
2. tréning
29. august
16.00 h
3. tréning
30. august
11.30 h
Kvalifikácia
30. august
15.00 h
Preteky
31. august
15.00 h
V sobotu, 30. augusta piloti odjazdia najprv tretí tréning o 11.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 15.00 h.
Veľká cena Holandska vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.