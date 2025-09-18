Piastri v Baku obhajuje víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Azerbajdžanu? (TV program)

BAKU. Seriál Formuly 1 pokračuje sedemnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Azerbajdžanu, ktorá sa ide na mestskom okruhu v Baku.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Oscar Piastri. Pole position si vybojoval pred rokom Charles Leclerc.
Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží rovnako Leclerc ešte z roku 2019. Zajazdil čas 1:41:365 min.
Veľká cena Azerbajdžanu
- Dĺžka okruhu: 6,003 km
- Celková vzdialenosť: 306,049 km (51 kôl)
- Víťaz v roku 2024: Oscar Piastri, McLaren
- Pole position 2024: Charles Leclerc, Ferrari – 1:41,365 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Leclerc, Ferrari – 1:43,009 (2019)
- Štart pretekov: 15:00 GMT
Jazdcov čaká ďalšia veľká cena po týždňovej prestávke. Naposledy išli začiatkom septembra Veľkú cenu Talianska.
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 10.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 14.00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
19. september
10.30 h
2. tréning
19. september
14.00 h
3. tréning
20. september
10.30 h
Kvalifikácia
20. september
14.00 h
Preteky
21. september
13.00 h
V sobotu, 6. septembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 10.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 14.00 h.
Veľká cena Azerbajdžanu vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 13:00 SELČ.