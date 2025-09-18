    Piastri v Baku obhajuje víťazstvo. Kedy sa ide Veľká cena Azerbajdžanu? (TV program)

    Oscar Piastri na VC Azerbajdžanu 2024.
    Oscar Piastri na VC Azerbajdžanu 2024. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. sep 2025 o 15:00
    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Azerbajdžanu.

    BAKU. Seriál Formuly 1 pokračuje sedemnástou zastávkou, ktorou je Veľká cena Azerbajdžanu, ktorá sa ide na mestskom okruhu v Baku.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Oscar Piastri. Pole position si vybojoval pred rokom Charles Leclerc.

    Rekord najrýchlejšieho kola na okruhu drží rovnako Leclerc ešte z roku 2019. Zajazdil čas 1:41:365 min.

    Veľká cena Azerbajdžanu

    • Dĺžka okruhu: 6,003 km
    • Celková vzdialenosť: 306,049 km (51 kôl)
    • Víťaz v roku 2024: Oscar Piastri, McLaren
    • Pole position 2024: Charles Leclerc, Ferrari – 1:41,365 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Leclerc, Ferrari – 1:43,009 (2019)
    • Štart pretekov: 15:00 GMT

    Jazdcov čaká ďalšia veľká cena po týždňovej prestávke. Naposledy išli začiatkom septembra Veľkú cenu Talianska.

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok, ktorý sa ide o 10.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 14.00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Azerbajdžanu 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    19. september

    10.30 h

    2. tréning

    19. september

    14.00 h

    3. tréning

    20. september

    10.30 h

    Kvalifikácia

    20. september

    14.00 h

    Preteky

    21. september

    13.00 h

    V sobotu, 6. septembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 10.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 14.00 h.

    Veľká cena Azerbajdžanu vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 13:00 SELČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2025

    Formula 1

