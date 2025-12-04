Verstappen môže napodobniť rok 2021. Kedy sa ide Veľká cena Abú Zabí? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje poslednou dvadsiatou štvrtou zastávkou, ktorou je Veľká cena Abú Zabí, ktorá sa ide na okruhu Yas Marina.
Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Brit Lando Norris. Najúspešnejší v Abú Zabí je jeho krajan Lewis Hamilton s piatimi triumfami (2011, 2014, 2016, 2018, 2019). Verstappen vyhral štyri z posledných piatich (2020–2023).
Norris vedie pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu o 12 bodov, pričom jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri stráca ďalšie štyri body. Víťaz získa 25 bodov.
Norris sa v nedeľu stane majstrom sveta po prvý raz, ak skončí na pódiu, čím ukončí Verstappenovu nadvládu, ktorá sa začala v Abú Zabí v roku 2021.
Bude to 31. raz, čo sa titul rozhodne v posledných pretekoch sezóny. V nedeľu sa uskutoční 17. Veľká cena Abú Zabí a 14. finále sezóny na tomto okruhu.
Hamilton získal v Abú Zabí pole position päťkrát.
Iba raz nezvíťazil jazdec z prvej rady na štarte. Kimi Räikkönen zo štvrtého miesta v roku 2012 s Lotusom.
Okruh má 16 zákrut, 1,2 km dlhú rovinku a obvyklá je stratégia jednej zastávky v boxoch.
Norris, Verstappen a Piastri vyhrali zhodne po sedem z doterajších 23 pretekov. George Russell z Mercedesu triumfoval dvakrát.
Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Ferrari sa netešil od svojho 105. kariérneho víťazstva (s Mercedesom) v Belgicku 28. júla 2024.
Ferrari nevyhralo od 27. októbra minulého roka a je jediným tímom z top 4 bez víťazstva.
Verstappen má na konte 70 víťazstiev a je v historických tabuľkách mu patrí tretie miest. Druhý je Michael Schumacher (91).
Verstappen a Norris získali v tejto sezóne sedemkrát pole position, Piastri šesť, Russell dvakrát a Charles Leclerc (Ferrari) raz.
Pätnásť z 23 pretekov vyhral jazdec zo štartovej pozície číslo jeden. McLaren získal posledné štyri pole position.
Norris bol na pódiu 17-krát, najviac zo všetkých jazdcov, Piastri 15-krát. Verstappen stál na pódiu v posledných deviatich pretekoch.
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) absolvuje svoj 250. štart.
Nedeľa bude rozlúčkou s generáciou pohonných jednotiek používanych od roku 2014. Autá s motormi Mercedes vyhrali 10 z 12 titulov v Pohári konštruktérov v tomto období.
Alpine, patriaci Renaultu, končí s používaním francúzskych motorov, keďže tím prejde v roku 2026 na Mercedes.
Budú to posledné preteky pre Sauber. Švajčiarsky tím sa stane továrenským tímom Audi.
Japonský jazdec Juki Cunoda absolvuje posledné preteky za Red Bull predtým, než prenechá miesto Isackovi Hadjarovi a presunie sa do pozície rezervného jazdca.
Končí aj éra 10 tímov – v budúcej sezóne pribudne nováčik Cadillac a počet stúpne na 11.
Veľká cena Abú Zabí
- Dĺžka kola: 5,281 km
- Počet kôl: 58
- Celková vzdialenosť: 306,183 km
- Víťaz z roku 2024: Lando Norris (McLaren)
- Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:22,595 min
- Rekordné kolo: Kevin Magnussen (Haas), 1:25,637 min z roku 2024
- Štart pretekov: 14:00 h (miestny čas 17:00 h)
Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok 5. decembra, ktorý sa ide o 10.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 14.00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
5. december
10.30 h
2. tréning
5. december
14.00 h
3. tréning
6. december
11.30 h
Kvalifikácia
6. december
15.00 h
Preteky
7. december
14.00 h
V sobotu, 6. decembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 11.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 15.00 h.
Veľká cena Abú Zabí vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 14:00 SEČ.