    Verstappen môže napodobniť rok 2021. Kedy sa ide Veľká cena Abú Zabí? (TV program)

    Max Verstappen po triumfe v Abú Zabí v roku 2021.
    Max Verstappen po triumfe v Abú Zabí v roku 2021. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|4. dec 2025 o 09:00
    ShareTweet0

    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Abú Zabí.

    Seriál formuly 1 pokračuje poslednou dvadsiatou štvrtou zastávkou, ktorou je Veľká cena Abú Zabí, ktorá sa ide na okruhu Yas Marina.

    Víťazstvo z roku 2024 obhajuje Brit Lando Norris. Najúspešnejší v Abú Zabí je jeho krajan Lewis Hamilton s piatimi triumfami (2011, 2014, 2016, 2018, 2019). Verstappen vyhral štyri z posledných piatich (2020–2023).

    Norris vedie pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu o 12 bodov, pričom jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri stráca ďalšie štyri body. Víťaz získa 25 bodov.

    Norris sa v nedeľu stane majstrom sveta po prvý raz, ak skončí na pódiu, čím ukončí Verstappenovu nadvládu, ktorá sa začala v Abú Zabí v roku 2021.

    Bude to 31. raz, čo sa titul rozhodne v posledných pretekoch sezóny. V nedeľu sa uskutoční 17. Veľká cena Abú Zabí a 14. finále sezóny na tomto okruhu.

    Hamilton získal v Abú Zabí pole position päťkrát.

    Iba raz nezvíťazil jazdec z prvej rady na štarte. Kimi Räikkönen zo štvrtého miesta v roku 2012 s Lotusom.

    Okruh má 16 zákrut, 1,2 km dlhú rovinku a obvyklá je stratégia jednej zastávky v boxoch.

    Jazdec Lando Norris (McLaren) z Británie vedie po štarte Veľkej ceny Abú Zabí Formuly 1 na okruhu Yas Marina v roku 2024.
    Jazdec Lando Norris (McLaren) z Británie vedie po štarte Veľkej ceny Abú Zabí Formuly 1 na okruhu Yas Marina v roku 2024. (Autor: TASR/AP)

    Norris, Verstappen a Piastri vyhrali zhodne po sedem z doterajších 23 pretekov. George Russell z Mercedesu triumfoval dvakrát.

    Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Ferrari sa netešil od svojho 105. kariérneho víťazstva (s Mercedesom) v Belgicku 28. júla 2024.

    Ferrari nevyhralo od 27. októbra minulého roka a je jediným tímom z top 4 bez víťazstva.

    Verstappen má na konte 70 víťazstiev a je v historických tabuľkách mu patrí tretie miest. Druhý je Michael Schumacher (91).

    Verstappen a Norris získali v tejto sezóne sedemkrát pole position, Piastri šesť, Russell dvakrát a Charles Leclerc (Ferrari) raz.

    Pätnásť z 23 pretekov vyhral jazdec zo štartovej pozície číslo jeden. McLaren získal posledné štyri pole position.

    Norris bol na pódiu 17-krát, najviac zo všetkých jazdcov, Piastri 15-krát. Verstappen stál na pódiu v posledných deviatich pretekoch.

    Nico Hülkenberg (Kick Sauber) absolvuje svoj 250. štart.

    Nedeľa bude rozlúčkou s generáciou pohonných jednotiek používanych od roku 2014. Autá s motormi Mercedes vyhrali 10 z 12 titulov v Pohári konštruktérov v tomto období.

    Alpine, patriaci Renaultu, končí s používaním francúzskych motorov, keďže tím prejde v roku 2026 na Mercedes.

    Budú to posledné preteky pre Sauber. Švajčiarsky tím sa stane továrenským tímom Audi.

    Japonský jazdec Juki Cunoda absolvuje posledné preteky za Red Bull predtým, než prenechá miesto Isackovi Hadjarovi a presunie sa do pozície rezervného jazdca.

    Končí aj éra 10 tímov – v budúcej sezóne pribudne nováčik Cadillac a počet stúpne na 11.

    Veľká cena Abú Zabí

    • Dĺžka kola: 5,281 km
    • Počet kôl: 58
    • Celková vzdialenosť: 306,183 km
    • Víťaz z roku 2024: Lando Norris (McLaren)
    • Pole position 2024: Lando Norris (McLaren), 1:22,595 min
    • Rekordné kolo: Kevin Magnussen (Haas), 1:25,637 min z roku 2024
    • Štart pretekov: 14:00 h (miestny čas 17:00 h)

    Pretekári začínajú prvým tréningom v piatok 5. decembra, ktorý sa ide o 10.30 h, následne ich čaká druhý tréning od 14.00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Abú Zabí 2025

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    5. december

    10.30 h

    2. tréning

    5. december

    14.00 h

    3. tréning

    6. december

    11.30 h

    Kvalifikácia

    6. december

    15.00 h

    Preteky

    7. december

    14.00 h

    V sobotu, 6. decembra piloti odjazdia najprv tretí tréning o 11.30 hod, po ktorom nasleduje kvalifikácia na samotné preteky, ktorá štartuje o 15.00 h.

    Veľká cena Abú Zabí vyvrcholí v nedeľu pretekmi, ktoré budú štartovať o 14:00 SEČ.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Max Verstappen po triumfe v Abú Zabí v roku 2021.
    Max Verstappen po triumfe v Abú Zabí v roku 2021.
    Verstappen môže napodobniť rok 2021. Kedy sa ide Veľká cena Abú Zabí? (TV program)
    dnes 09:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Verstappen môže napodobniť rok 2021. Kedy sa ide Veľká cena Abú Zabí? (TV program)