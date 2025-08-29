Horner do Alpine? V žiadnom prípade, odmietol šéf. Ľutuje aj náhradu Doohana

ZANDVOORT. Flavio Briatore vylúčil, že by sa Christian Horner po nedávnom odchode z Red Bullu presunul do tímu Alpine. Na Veľkej cene Holandska v piatok uviedol, že takúto možnosť vôbec nezvažuje.
Horner, 51-ročný Brit, bol minulý mesiac prepustený z Red Bullu a špekulovalo sa, že by mohol prevziať vedenie Alpine, ktorý je vo väčšinovom vlastníctve Renaultu.
Briatore, ktorý po odchode Olivera Oakesa pôsobí ako výkonný riaditeľ a faktický šéf stajne, však tieto dohady rázne odmietol:
„Momentálne nič také nezvažujem. Christian už nie je v F1. Dúfam, že sa čoskoro vráti, ale teraz nie je v obraze Alpine.“
Objavili sa tiež fámy o možnom spojení Hornera, Briatoreho a bývalého šéfa F1 Bernieho Ecclestona pri odkúpení podielu v Alpine.
Na túto tému reagoval aj šéf Mercedesu Toto Wolff, ktorý by uvítal „znovuzjednotenie mafie“.
„Bol by to vzrušujúci príbeh a vytvorilo by to veľký rozruch. Formula 1 vždy stála na najlepších pretekoch, špičkových jazdcoch a výrazných osobnostiach.
Keď sa pozriete späť na veľkú éru tímových šéfov – Frank Williams, Ron Dennis, Flavio, Montezemolo a ďalší – možno by sme niečo také potrebovali znovu. Ak by sa títo traja dali dokopy, bol by to veľký obsah pre F1,“ povedal Wolff.
Medzitým Briatore priznal, že Alpine možno urobil chybu, keď nahradil Jacka Doohana mladým Argentínčanom Francom Colapintom. Ten si zatiaľ v tíme nevie nájsť formu a je bez bodu na chvoste štartového poľa.
„Možno sme naňho vyvinuli príliš veľký tlak. Treba si uvedomiť, že jazdec je človek a musíme chápať, čo sa deje v jeho hlave, keď má 19, 20 či 22 rokov. Možno to nebol správny čas, možno potreboval ešte jeden rok, aby bol pripravený na F1,“ priznal Briatore.