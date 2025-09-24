    Zvažuje koniec kariéry? Alonso chce budúci rok jazdiť so špičkovým autom

    Alonsov súčasný kontrakt platí do konca sezóny 2026, v ktorej príde zmena pravidiel.

    MADRID. Španielsky pretekár Fernando Alonso pripustil, že uvažoval o ukončení kariéry vo formule 1.

    Štyridsaťštyriročný majster sveta zo sezón 2005 a 2006 jazdí momentálne za Aston Martin a o svojej budúcnosti sa chce rozhodnúť budúci rok.

    Alonsov súčasný kontrakt platí do konca sezóny 2026, v ktorej príde zmena pravidiel. Aston Martin vkladá smerom do budúcna nádej do Adriana Neweyeho.

    Ten má v tíme podiel, je riaditeľom pre technický rozvoj a pred príchodom do stajne bol pri všetkých jazdeckých (8) a konštruktérskych (6) tituloch Red Bullu.

    „Premýšľal som nad koncom kariéry. Rozhodnem sa však budúci rok vzhľadom na formu a požiadavky tímu,“ citovala Alonsa agentúra DPA.

    Po zisku svojho druhého titulu odišiel s vidinou ďalšieho úspechu z Renaultu do McLarenu.

    Pre konflikty s Lewisom Hamiltonpm sa však vrátil k francúzskemu továrenskému tímu, päť rokov (2010-2014) sa snažil získať titul s Ferrari a ďalšie štyri znova s McLarenom, ktorému vôbec nevyšla spolupráca s Hondou (2015-2017).

    Na dve sezóny si dal Alonso pauzu, od návratu pravidelne boduje, zaznamenal deväť pódií, no nepriblížil sa k 33. víťazstvu a prvému od roku 2013.

    Naznačil však, že od zmeny pravidiel a Neweyho prítomnosti v tíme má tie najvyššie očakávania:

    „Ak pôjde všetko dobre, bude budúci rok dobrý čas na ukončenie kariéry. Špičkové auto hľadám veľmi veľa rokov a ak ho budem mať, bude to podľa mňa veľmi dobrá príležitosť ukončiť kariéru. Ak nebudeme konkurencieschopní, bude náročné sa vzdať a neskúšať to ďalej.“

