Horner oficiálne skončil v Red Bulle, oznámila stajňa. Brit by mal dostať tučné odstupné

    Bývalý šéf tímu Red Bull Racing Christian Horner.
    Bývalý šéf tímu Red Bull Racing Christian Horner. (Autor: TASR/AP)
    22. sep 2025 o 15:30
    Horner viedol Red Bull od roku 2005 a získal s ním osem jazdeckých a šesť konštruktérskych titulov.

    VIEDEŇ. Christian Horner oficiálne skončil v Red Bulle, ktorý viedol v F1 vyše 20 rokov. Tím to oznámil v pondelok po tom, čo sa 51-ročný Brit údajne dohodol na vysokom odstupnom.

    Z funkcie šéfa tímu bol odvolaný v júli, jeho kontrakt mal pôvodne platiť do roku 2030. Britské médiá informovali, že na odstupnom môže získať až 90 miliónov eur.

    „Viesť tím bolo pre mňa cťou a privilégiom. Som hrdý na všetko, čo sme spoločne dosiahli,“ citovala Hornera agentúra AFP.

    Podľa vyjadrenia Red Bullu bol Horner kľúčovou osobnosťou pri vybudovaní jedného z najúspešnejších tímov F1.

    „Ďakujeme za všetko, Christian. Navždy zostaneš dôležitou súčasťou našej histórie,“ uviedol Oliver Mintzlaff, generálny riaditeľ pre firemné projekty a investície.

    Horner skončil vo funkcii 17 mesiacov po tom, čo čelil obvineniu z nevhodného správania zo strany podriadenej.

    Vyšetrovanie ho dvakrát očistilo a podporu mu vyjadrila aj jeho manželka Geri Halliwellová, bývalá členka hudobnej skupiny Spice Girls.

    V posledných mesiacoch však vládla v tíme nespokojnosť pre pokles formy a rošády jazdcov s dcérskym tímom.

    Red Bull už teraz nemá šancu získať Pohár konštruktérov a úradujúci majster sveta Verstappen je v celkovom hodnotení výrazne za Oscarom Piastrim a Landom Norrisom z McLarenu.

