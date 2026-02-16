Barcelona zostane naďalej v programe. Neuveriteľné mesto, povedal riaditeľ formuly 1

Barcelona bude naďalej hostiť preteky formuly 1 až do roku 2032. Podľa dohody sa bude striedať s Veľkou cenou Belgicka. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.
Okruh v Barcelone už od tohto roka nie je dejiskom Veľkej ceny Španielska, no zostal v kalendári F1 a v júni bude hostiť Veľkú cenu Barcelony-Katalánska.
Jeho budúcnosť po sezóne 2026 bola neistá, ale kompetentní dospeli k dohode, vďaka ktorej bude okruh hostiť preteky v párnych rokoch 2028, 2030 a 2032, pričom sa bude striedať s okruhom Spa-Francorchamps v Belgicku.
Prezident a generálny riaditeľ formuly 1 Stefano Domenicali povedal: „Barcelona je neuveriteľné mesto a fanúšikovia formuly 1 nás tam vždy vítajú s obrovskou vášňou, takže som veľmi rád, že budeme na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya pretekať aj v nasledujúcich rokoch.
Tím výrazne investoval do okruhu a v uplynulých rokoch zorganizoval skvelé fanúšikovské festivaly, preto sa tešíme, ako budú ďalej rozvíjať zážitok, tak pre návštevníkov pretekov, ako aj pre celé mesto.“