    Barcelona zostane naďalej v programe. Neuveriteľné mesto, povedal riaditeľ formuly 1

    Okruh v Barcelone
    Okruh v Barcelone (Autor: Facebook/Formula 1)
    TASR|16. feb 2026 o 18:29
    ShareTweet0

    Jeho budúcnosť po sezóne 2026 bola neistá, ale kompetentní dospeli k dohode.

    Barcelona bude naďalej hostiť preteky formuly 1 až do roku 2032. Podľa dohody sa bude striedať s Veľkou cenou Belgicka. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.

    Okruh v Barcelone už od tohto roka nie je dejiskom Veľkej ceny Španielska, no zostal v kalendári F1 a v júni bude hostiť Veľkú cenu Barcelony-Katalánska.

    Jeho budúcnosť po sezóne 2026 bola neistá, ale kompetentní dospeli k dohode, vďaka ktorej bude okruh hostiť preteky v párnych rokoch 2028, 2030 a 2032, pričom sa bude striedať s okruhom Spa-Francorchamps v Belgicku.

    Prezident a generálny riaditeľ formuly 1 Stefano Domenicali povedal: „Barcelona je neuveriteľné mesto a fanúšikovia formuly 1 nás tam vždy vítajú s obrovskou vášňou, takže som veľmi rád, že budeme na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya pretekať aj v nasledujúcich rokoch.

    Tím výrazne investoval do okruhu a v uplynulých rokoch zorganizoval skvelé fanúšikovské festivaly, preto sa tešíme, ako budú ďalej rozvíjať zážitok, tak pre návštevníkov pretekov, ako aj pre celé mesto.“

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Okruh v Barcelone
    Okruh v Barcelone
    Barcelona zostane naďalej v programe. Neuveriteľné mesto, povedal riaditeľ formuly 1
    dnes 18:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Barcelona zostane naďalej v programe. Neuveriteľné mesto, povedal riaditeľ formuly 1