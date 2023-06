Verstappen dominoval aj v Kanade. V historickom rebríčku sa vyrovnal Sennovi

Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Fernando Alonso z Aston Martin, tretí finišoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese.

V 7. kole sa preteky skončili pre Sargeanta, ktorý odstúpil pre technické problémy. Russell v 12. kole neudržal kontrolu nad monopostom, po výjazde z ľavotočivej zákruty sa nevyhol bočnému nárazu do bariéry a musel ísť do boxov.

Verstappen dosiahol 41. triumf v kariére, ktorým sa na 5. priečke historického poradia vyrovnal legendárnemu Brazílčanovi Ayrtonovi Sennovi. Pre Red Bull to bolo jubilejné 100. víťazstvo v efjednotke.

Na trať prišiel safety car a viacero jazdcov zareagovalo prezutím pneumatík. Mechanici Mercedesu dali Russellov monopost do poriadku a pokračoval v pretekoch.

Po 20. kole bol na čele naďalej Verstappen s približne dvojsekundovým náskokom pred Hamiltonom a Alonsom. V 23. kole došlo k efektnému súboju o 2. miesto, v ktorom sa Alonso dostal pred Hamiltona.

V 35. kole zaujal súboj De Vriesa s Magnussenom, ktorý vyústil do výjazdu oboch jazdcov mimo trate. Stratili tým veľa sekúnd, no dokázali vycúvať a po návrate na trať pokračovali v pretekoch. Z ich súboja vyťažil Russell, ktorý sa tým posunul do prvej desiatky.

Traťoví komisári krátko na to informovali o 5-sekundovom treste pre Norrisa za nešportové správanie sa, no dôvod bližšie nešpecifikovali. Pre Russella sa preteky definitívne skončili v 55. kole pre problémy s brzdami.

Poradie na čele pretekov bolo stabilné, s približne 7-sekundovými odstupmi medzi pódiovými priečkami. V hre bolo najmä 7. miesto, o ktoré sa v záverečnej štvrtine pretekov snažila štvorica jazdcov. Verstappen napokon bez výrazných komplikácií dosiahol víťazstvo spôsobom štart - cieľ.