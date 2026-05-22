Líder českej obrany odmietol Slovensko. Byť s Pálffym na ľade bolo výnimočné, Hossu si váži

Obranca Michal Kempný mohol za určitých okolností v sobotnom zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu nastúpiť proti českému tímu na strane Slovenska.
Niekdajšiu ponuku reprezentovať slovenský národný tím však odmietol. Tridsaťpäťročný obranca to uviedol v piatkovom rozhovore s novinármi.
Rodák z Hodonína Kempný dostal ponuku reprezentovať Slovensko počas svojho pôsobenia v tíme HK 36 Skalica, za ktorý nastupoval v juniorke aj doraste.
V Skalici som bol tak trochu schovaný
„Mamka mala bratranca v Trenčíne, mal som rodinných predkov na Slovensku a v Česku sa o mne vtedy veľmi nevedelo.
V Skalici som bol tak trochu schovaný a kedysi som náhodou dostal ponuku hrať za slovenskú reprezentáciu, ktorú som samozrejme hneď odmietol,“ povedal Kempný.
„Som Čech, takže mojím snom bolo vždy hrať a presadiť sa v českej reprezentácii. A verím, že som urobil dobre,“ dodal s úsmevom smerom k zástupcom slovenských médií.
V Skalici pôsobil z praktických dôvodov. „Mal som to tam najbližšie z Hodonína. Tým, že som študoval na škole v Hodoníne, sme hľadali, kam sa posunúť.
Bol som v deviatej triede a rozhodovali sme sa, kam by som mohol ísť do dorastu,“ vysvetlil Kempný.
Na Slovensku sa vtedy hrala celkom kvalitná súťaž
„Extraliga bola najbližšie v Brne, Znojme alebo Zlíne a na Slovensku sa vtedy hrala celkom kvalitná súťaž.
Mal som to najbližšie z domu, dochádzal som každý deň. Zároveň som mohol študovať školu, preto sme si vybrali Skalicu.
Bolo to najbližšie miesto, kde bola dorastenecká extraliga. Na klub rád spomínam, strávil som tam tri roky kariéry,“ dodal predvlaňajší majster sveta z Prahy.
Vtedy tam kraľoval Žigmund Pálffy
Do Skalice to mal len pár kilometrov. „A mal som šťastie, že som sa v druhom roku dostal do áčka. Odohral som aj dva zápasy.
Bol som strašne mladý chalan a vtedy tam kraľoval Žigmund Pálffy. Už len to, že som s ním mohol byť na ľade, bolo výnimočné.
Skalica mala navyše silný tím, trénoval ju Peter Oremus. Dal mi šancu v dvoch zápasoch a bol som za to vďačný,“ povedal Kempný.
Neskôr počas kariéry narazil na ďalšiu veľkú legendu slovenského hokeja – Marián Hossa.
„Majo Hossa bol pre mňa a moju kariéru v NHL neskutočne dôležitý človek. Veľmi si vážim, čo všetko pre mňa urobil v začiatkoch.
Sedel som s ním každý deň v šatni, to bolo niečo mimoriadne. Som rád, že prišiel aj na našu svadbu.
Sme v kontakte a snažíme sa občas stretávať,“ povedal v súvislosti so spoločným pôsobením v Chicago Blackhawks, odkiaľ odišiel do Washington Capitals a v roku 2018 získal s Capitals prvý Stanley Cup v histórii klubu.
Na reprezentačnej úrovni však proti Slovákom veľa zápasov neodohral, o to viac sa teší na sobotný duel vo Fribourgu.
Čakám skvelý zápas
„Ani neviem, kedy sme proti nim naposledy hrali. Čakám skvelý zápas, ktorý chceme zvládnuť.
Blížime sa k záveru skupiny a každý bod je dôležitý, musíme sa na to maximálne pripraviť. Verím, že bude skvelá atmosféra a príde veľa ľudí,“ želal si Kempný.
Práve so Slovákmi býva národný tím v Berne v tom istom hoteli. „Samozrejme sa stretávame, myslím si, že sa navzájom veľmi dobre poznáme.
Tu sa vídame vo výťahoch, pozdravíme sa a prehodíme pár slov. Ale zápas je zápas, každý sme tu za svoju krajinu a urobíme maximum pre to, aby sme boli úspešní,“ uviedol Kempný.
