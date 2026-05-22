    Slovensko na MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Líder českej obrany odmietol Slovensko. Byť s Pálffym na ľade bolo výnimočné, Hossu si váži

    Slovinský hokejista Anže Kuralt (vľavo) a Michal Kempný z Česka počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Česko.
    Slovinský hokejista Anže Kuralt (vľavo) a Michal Kempný z Česka počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Česko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|22. máj 2026 o 15:58
    Kempný dostal ponuku reprezentovať Slovensko počas pôsobenia Skalici.

    Obranca Michal Kempný mohol za určitých okolností v sobotnom zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu nastúpiť proti českému tímu na strane Slovenska.

    Niekdajšiu ponuku reprezentovať slovenský národný tím však odmietol. Tridsaťpäťročný obranca to uviedol v piatkovom rozhovore s novinármi.

    Rodák z Hodonína Kempný dostal ponuku reprezentovať Slovensko počas svojho pôsobenia v tíme HK 36 Skalica, za ktorý nastupoval v juniorke aj doraste.

    V Skalici som bol tak trochu schovaný

    „Mamka mala bratranca v Trenčíne, mal som rodinných predkov na Slovensku a v Česku sa o mne vtedy veľmi nevedelo.

    V Skalici som bol tak trochu schovaný a kedysi som náhodou dostal ponuku hrať za slovenskú reprezentáciu, ktorú som samozrejme hneď odmietol,“ povedal Kempný.

    „Som Čech, takže mojím snom bolo vždy hrať a presadiť sa v českej reprezentácii. A verím, že som urobil dobre,“ dodal s úsmevom smerom k zástupcom slovenských médií.

    V Skalici pôsobil z praktických dôvodov. „Mal som to tam najbližšie z Hodonína. Tým, že som študoval na škole v Hodoníne, sme hľadali, kam sa posunúť.

    Bol som v deviatej triede a rozhodovali sme sa, kam by som mohol ísť do dorastu,“ vysvetlil Kempný.

    Na Slovensku sa vtedy hrala celkom kvalitná súťaž

    „Extraliga bola najbližšie v Brne, Znojme alebo Zlíne a na Slovensku sa vtedy hrala celkom kvalitná súťaž.

    Mal som to najbližšie z domu, dochádzal som každý deň. Zároveň som mohol študovať školu, preto sme si vybrali Skalicu.

    Bolo to najbližšie miesto, kde bola dorastenecká extraliga. Na klub rád spomínam, strávil som tam tri roky kariéry,“ dodal predvlaňajší majster sveta z Prahy.

    Vtedy tam kraľoval Žigmund Pálffy

    Do Skalice to mal len pár kilometrov. „A mal som šťastie, že som sa v druhom roku dostal do áčka. Odohral som aj dva zápasy.

    Bol som strašne mladý chalan a vtedy tam kraľoval Žigmund Pálffy. Už len to, že som s ním mohol byť na ľade, bolo výnimočné.

    Skalica mala navyše silný tím, trénoval ju Peter Oremus. Dal mi šancu v dvoch zápasoch a bol som za to vďačný,“ povedal Kempný.

    Neskôr počas kariéry narazil na ďalšiu veľkú legendu slovenského hokeja – Marián Hossa.

    „Majo Hossa bol pre mňa a moju kariéru v NHL neskutočne dôležitý človek. Veľmi si vážim, čo všetko pre mňa urobil v začiatkoch.

    Sedel som s ním každý deň v šatni, to bolo niečo mimoriadne. Som rád, že prišiel aj na našu svadbu.

    Sme v kontakte a snažíme sa občas stretávať,“ povedal v súvislosti so spoločným pôsobením v Chicago Blackhawks, odkiaľ odišiel do Washington Capitals a v roku 2018 získal s Capitals prvý Stanley Cup v histórii klubu.

    Na reprezentačnej úrovni však proti Slovákom veľa zápasov neodohral, o to viac sa teší na sobotný duel vo Fribourgu.

    Čakám skvelý zápas

    „Ani neviem, kedy sme proti nim naposledy hrali. Čakám skvelý zápas, ktorý chceme zvládnuť.

    Blížime sa k záveru skupiny a každý bod je dôležitý, musíme sa na to maximálne pripraviť. Verím, že bude skvelá atmosféra a príde veľa ľudí,“ želal si Kempný.

    Práve so Slovákmi býva národný tím v Berne v tom istom hoteli. „Samozrejme sa stretávame, myslím si, že sa navzájom veľmi dobre poznáme.

    Tu sa vídame vo výťahoch, pozdravíme sa a prehodíme pár slov. Ale zápas je zápas, každý sme tu za svoju krajinu a urobíme maximum pre to, aby sme boli úspešní,“ uviedol Kempný.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Česka

    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    4 - 1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    3 PP - 2
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 4
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    3 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    4
    3
    1
    0
    0
    22:9
    11
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026


    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Adam Sýkora a Jaroslav Chmelař v drese New York Rangers.
    Adam Sýkora a Jaroslav Chmelař v drese New York Rangers.
    Hokejisti a ich spojenie s Českom: Narazím ho na mantinel, odkazuje Chmelař Sýkorovi
    Samuel Grega|teraz
    Domov»MS v hokeji 2026»Líder českej obrany odmietol Slovensko. Byť s Pálffym na ľade bolo výnimočné, Hossu si váži