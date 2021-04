V kabíne majú aj kaderníka. Za postupom medzi elitu ťahá Liptákov mäsiar

„Radšej chcem vyhrať druhú ligu ako byť najlepší strelec. Bol by to najväčší úspech mojej kariéry. Verím, že sa mi splní táto túžba,“ dúfa najlepší strelec a kapitán Liptákov.

RICHARD BARTOŠ (28) sa pripravoval individuálne a šancu mu dal MFK Tatran Liptovský Mikuláš . Klub, ktorý pred sezónou hovoril o záchrane v druhej najvyššej súťaži, no teraz je jedným z hlavných ašpirantov na postup do Fortuna ligy.

Aj vy máte civilné zamestnanie?

Akurát som v práci, našťastie mám prestávku (smiech). Rodičia majú rodinnú firmu, mäsiarstvo, kde pomáham. Venujem sa najmä rozvozu. Baví ma to a som rád, že pomôžem.

Trénovať, hrať druhú ligu a ešte aj pracovať. Nie je to náročné?

Keď v práci vykladáme debničky, je to drina. Za tie roky som si však zvykol. Našťastie mi je šéfom ocino, takže občas mám úľavy (smiech). Teraz chodím do práce tak dva – trikrát do týždňa, takže sa to dá zvládnuť.

Klub nám navyše vychádza v ústrety, spolu s ostatnými pracujúcimi chalanmi nám odpustil dopoludňajšie tréningy odpustené. My si to potom kompenzujeme poobede. Trénujeme každý deň.