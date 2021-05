Liptáci ako Leicester v Premier League. Dokázali sme, že peniaze nie sú všetko, teší sa kapitán

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. MFK Tatran Liptovský Mikuláš mal pred sezónou finančné problémy. Vedenie klubu preto uvažovalo, že tím neprihlási do druhej ligy.

„Emócie sú obrovské. Prežívame neskutočné a neopísateľné pocity. Stretla sa fantastická partia, ktorá spravila veľký výsledok, na ktorý nezabudneme do konca života,“ tešil sa kapitán Liptákov Richard Bartoš.

Napriek tomu sa postarali o senzačný úspech. Po prvý raz v histórii vybojovali Liptovskému Mikulášu postup do Fortuna ligy.

Nik to od nás nečakal

„Nemali sme také ambície, no dokázali sme, čo sa v dnešnom športe takmer nestáva. Ukázali sme, že peniaze nie sú všetko a dá sa o najlepšom rozhodnúť na ihrisku. Niekedy mám pocit, že v športe je všetko naprogramované a víťazstvá sa kupujú. Náš úspech sa cení preto o to viac,“ uviedol.

„Náš úspech by som prirovnal k Leicesteru, keď vyhral Premier League. Nik to od nás nečakal, pretože funguje mimoriadne skromne,“ dodal.

Nedá sa to ani opísať slovami, to musí človek zažiť. Prajem každému športovcovi, aby si takýmto niečím prešiel,“ tešil sa Adam Krčík, ktorý ešte nedávno behal po štvrtoligových trávnikoch a teraz bude hrať Fortuna ligu.

„Tých päť minút trvalo ako večnosť. Boli sme neskutočne nervózni, báli sme sa, že Banská Bystrica dá gól na 2:1. Nakoniec sa šťastie priklonilo na našu stranu a sme za to veľmi radi,“ povedal.

„Keď nám kričali, že Komárno dalo gól, bolo to super. Museli sme sa však v prvom rade sústrediť na svoj výkon,“ dodal.

„Škoda, že sme nemali šampanské. Pretože Banská Bystrica to mala vo vlastných rukách a nechceli sme uraziť šťastenu. V kruhu kabíny si však vypijeme niečo po príchode domov a poriadne to oslávime,“ pousmial sa Bartoš.

Napriek nižšiemu rozpočtu sa Liptovský Mikuláš do Fortuna ligy s určitosťou prihlási.

„Verím, že sa podmienky v klube trochu zlepšia a nebudeme v lige žiadny fackovací panák. Pretože to bude ďalší historický moment. Liptovský Mikuláš je hokejové mesto, no teraz sme ukázali, že sme tu aj my futbalisti,“ uzavrel kapitán, ktorý okrem futbalu pracuje ako mäsiar.