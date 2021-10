Sú amatéri, vyradili profesionálov. Veria si aj na ďalšieho luxusného súpera

Za oravský klub sa dvakrát presadil Marek Bobček a jeden gól pridal Peter Bača. Hostia po zásahoch Rastislava Václavíka a Richarda Bartoša stav skorigovali, no na prekvapivom postupe Dolného Kubína už nič nezmenili.

„Akonáhle odpískal rozhodca koniec, boli to neskutočné pocity. Je to jeden z najväčších úspechov v histórii klubu,“ spokojne uviedol predseda MFK Dolný Kubín Boris Brašeň.

„Výsledok ide do sveta a je najlepšou reklamou pre klub. Takýto mediálny obraz nám nesmierne prospieva. Či už v komunikácii so sponzormi alebo mestom,“ dodal.

MFK Dolný Kubín je amatérsky klub, za ktorý hrajú futbalisti, ktorí chodia do práce. Vyradenie profesionálov z Liptova je preto pre zástupcu Fortuna ligy blamáž.

„Hráči sa so súpermi poznajú, preto si na nich verili. Prekvapili aktívnou hrou. Do zápasu sme išli s pokorou, ale ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným,“ pousmial sa Brašeň.

O podobné prekvapenie sa pokúsime aj my. Musíme si veriť, každý zápas začína od 0:0,“ vysvetlil Brašeň.

„Telefón mi cinkal ako najatý. Hráči si priali Ružomberok, ale aj Žilina je obrovským lákadlom pre divákov. Je to klub, ktorý hral v Európe a má veľký cveng. Nedávno sa Žilina trápila v Bánovej, kde vyhrala až na penalty.

„Tréner nám v šatni hovoril, že s takýmto súperom sa nám podarí vyhrať možno jeden zápas z piatich. Zápas bol ťažký od začiatku až do konca. Zvládli sme to skvele po tímovom výkone. Veľká vďaka patrí aj našim fanúšikom, ktorí nás hnali celý čas za víťazstvom,“ pre myorava.sme.sk povedal stredopoliar Peter Bača.

Zápas sa bude hrať na štadióne, kde finišujú rekonštrukčné práce. „Ďakujeme mestu, že nám vo všetkom vychádza v ústrety a podporuje nás. Bude to veľká oslava futbalu,“ dodal.

Najlepší klub zo stredu

Ak by futbalisti Dolného Kubína pripravili ďalšiu senzáciu, bola by to rarita.

„Budeme postupovať až kým nedostaneme Slovan. Ak porazíme aj ten, potom nás zastaví už len Arsenal,“ zavtipkoval Brašeň a dodal: „Samozrejme, že žartujem. Do zápasu ideme s pokorou. Hrať s tak úzkym kádrom anglické týždne nie je jednoduché. Keď sa však darí, energia a chuť nechýbajú.“