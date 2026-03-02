Sagan vtipkoval, že vie lietať. Jeho ikonický manéver pripomenul Van der Poel

Mathieu van der Poel už možno aj zabudol, aké je to nestáť na najvyššom stupienku. Počas cyklokrosovej sezóny pretavil vo víťazstvo všetkých 13 štartov a úspešne začal aj tohtoročné súboje na ceste.
V sobotu s veľkým prehľadom ovládol belgickú klasiku Omloop Nieuwsblad, ktorá chýbala v zbierke jeho víťazstiev a tiež tímu Alpecin-Premier Tech.
V kľúčovom okamihu ukázal nielen svoju silu, ale aj zručnosti nadobudnuté na horskom bicykli či zo spomenutého cyklokrosu. Kým jeho súper prišiel po páde o dva zuby, Van der Poel sa začal pelotónu vzďaľovať.
Spadol tvárou na zem
Dláždené stúpanie Molenberg patrilo k najočakávanejším úsekom trate. Hoci má iba 463 metrov, je vhodným miestom pre útok, keďže po ňom zostáva do cieľa už len 45 km, čo je približne hodina v sedle.
Dôležitá je pozičná jazda, keďže na úzkej dlažbe je hrozba pádu a zastavenia celej skupiny vysoká. Presne to sa aj stalo, no MVDP bol pripravený.
VIDEO: Zostrih z pretekov Omloop Nieuwsblad 2026
Keď zaútočil Florian Vermeersch, Holanďan bol na zdanlivo bezpečnej tretej pozícii. Pred ním bol len Rick Pluimers z tímu Tudor, ale práve on sa na klzkom povrchu pošmykol a spadol tesne pred Van der Poelom.
Ten mal minimum času na reakciu, ale zvládol to majstrovsky. Dokázal Pluimersa obísť a nasledoval Vermeerscha, zatiaľ čo za ním sa to zašpuntovalo.
"Ako si sa mu dokázal vyhnúť?" pýtal sa jeden z novinárov po pretekoch. "Netuším, naozaj," odvetil rekordný osemnásobný majster sveta v cyklokrose.
"Je to na nič. Molenberg je vždy dôležitý, no keď tam spadnete, zdržíte veľa chalanov. Ospravedlňujem sa im, no tiež by som radšej zostal na bicykli.
Dopadol som tvárou na zem a hneď som cítil, že sa mi zlomili zuby. Našťastie to však nie je také zlé," uviedol Pluimers pre WielerFlits.
Ako Sagan preskočil Cancellaru
Van der Poel pohotovou reakciou napodobnil pamätný manéver Petra Sagana, keď mu počas Paríž - Roubaix 2016 spadol pod kolesá Fabian Cancellara.
V dúhovom drese najprv nadvihol predné a potom aj zadné koleso a kým cyklisti padali, on preskočil legendárneho klasikára s prezývkou Spartakus.
"Nevedel som, že viem lietať," napísal vtedy Sagan.
VIDEO: Pamätný manéver Petra Sagana od 2:25 min
Vo svojej kariére bol žilinský rodák dvakrát veľmi blízko aj k triumfu na Omloope, no v rokoch 2016 a 2017 mu ho vyfúkol Greg van Avermaet.
Na prvý úspech na tejto klasike čaká aj český pretekár Mathias Vacek, ktorý bol pri zranení Madsa Pedersena lídrom tímu Lidl-Trek. Neskrýval vysoké ambície, no aj jeho nádeje stroskotali po Molenbergu.
"Dovtedy išlo všetko perfektne. Pádu som sa len tak-tak vyhol a musel som sa rozbiehať od nuly. Vtedy mali Van der Poel s Vermeerschom malý náskok a chcel som sa k nim dostať spolu s Timom van Dijkeom.
Jeden z jeho tímových kolegov ma však vytlačil doľava mimo trate, dostal som defekt na prednom kolese a bolo po pretekoch. Som veľmi sklamaný, ale musím sa s tým nejako vyrovnať," povedal Vacek českým médiám.
Jar bez Künga či Wellensa
Otvárací víkend jarných klasík bol v znamení aj množstva ďalších pádov.
Počas Omloop Nieuwsblad dvakrát skončil na zemi Lukáš Kubiš, a tak nemohol nadviazať na vlaňajšie šieste miesto. Pády sa však zaobišli bez vážnejších zranení a už v utorok ho čaká klasika Ename Samyn.
VIDEO: Tím Unibet Rose Rockets počas Omloop Nieuwsblad 2026
Veľkú smolu mal najmä tím Tudor, keďže spadol skoro každý z jeho zostavy, vrátane Stefana Künga. Tradičný "čierny kôň" jarných klasík si zlomil stehennú kosť a táto časť sezóny sa pre neho skončila.
Švajčiarskemu Pro tímu zlepšili náladu aspoň výsledky z nedeľňajšej klasiky Kuurne - Brusel - Kuurne, keď dosiahol až dve pódiové umiestnenia.
Za víťazným Matthewom Brennanom z tímu Visma-Lease a Bike finišoval druhý Luca Mozatto a stupne víťazov doplnil 36-ročný Matteo Trentin.
"Sobota bola hrozná. Polovica tímu skončila v nemocnici a druhá polovica u lekára. Niekedy musíte smolu použiť ako motiváciu," povedal Trentin.
S nepríjemnou stratou sa musí vyrovnať aj tím UAE Emirates. Tadejovi Pogačarovi pri útokoch na monumentálne víťazstvá bude zrejme chýbať Tim Wellens, ktorý si v nedeľu zlomil kľúčnu kosť.