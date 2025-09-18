Popularita malého futbalu rastie. Nováčika z Martina posilnili bývalí slovenskí reprezentanti

MARTIN. Zápasy pod umelým osvetlením, televízne kamery a po novom aj bývalí reprezentanti Slovenska.
Popularita malého futbalu na Slovensku rastie, čo potvrdzuje záujem o najvyššiu slovenskú súťaž Niké Superliga.
Z pôvodných osem účastníkov sa v novom ročníku rozrástla súťaž na dvanásť. Hrať sa bude v troch skupinách Západ, Stred a Východ, po troch základných kolách si miestenku do play-off vybojuje osem najlepších.
Prichádzajú Pečovský a Mihalík
Čiernym koňom súťaže by mohol byť nováčik Niké Superligy Bambariaci Martin, ktorého dres si obliekajú bývalí reprezentanti Slovenska vo futbale Viktor Pečovský a Jaroslav Mihalík.
„Pre chalanov, ktorí nikdy nehrali profesionálne, je to veľká vec. Zrazu sedia v kabíne s legendami, ktoré sledovali v televízii. Sú to mimoriadne zážitky,“ povedal pre Sportnet líder mužstva Bambariaci Martin Adam Žilák.
Obaja hráči sú pre tím z Turca prínos a pozitívnym impulzom.
„Hrávali sme spolu v MŠK Žilina, preto som rád, že sme ich nahovorili aj na malý futbal. Je vidieť, že za sebou majú veľkú futbalovú školu, no zároveň sa na nič nehrajú a sú to priateľskí ľudia,“ dodal.
Kamery s puncom výnimočnosti
Nováčik vstúpil do súťaže v derby proti ZEL Degson Martin, za ktorý hrajú bývalí ligoví hráči ako Mário Almaský či Lukáš Janič.
„Malý futbal má v Martine dlhoročnú tradíciu. Medzi nami nie je rivalita, jednoducho máme veľa hráčov a keďže malý futbal sa hrá 5 plus 1, vytvorili sme dva tímy,“ vysvetlil.
Punc výnimočnosti dodáva Niké Superlige fakt, že vo večerných časoch ju môžu diváci sledovať na obrazovkách STVR Šport.
„Keď prídu kamery, moderátory, pre amatérskych hráčov je to veľká vec. A šanca ukázať sa.
Celý projekt je výborne vymyslený, preto sme radi, že sme jeho súčasťou,“ teší sa Žilák.
Hrajú aj Žofčák a Pačinda
Viktor Pečovský a Jaroslav Mihalík však nie sú jediní bývalí ligoví hráči, ktorí nastupujú v Niké Superlige.
Dres Trenčína si oblieka autor pamätného gólu Slovenska proti Česku Erik Jendrišek, za ambiciózny tím HELP CAR Košice zas nastupujú Erik Pačinda a Igor Žofčák.
„Bude to zaujímavé, keď sa spolu stretneme v play-off. Netušíme, čo od nášho mužstva čakávať, ale pre úspech spravíme maximum,“ uviedol Žilák, ktorý je tiež zástupcom primátora mesta Martina.
Mihalík: Malý futbal mi svedčí
V premiérovom zápase pred televíznymi kamerami tím Bambariaci Martin podľahol tímu ZEL Degson Martin 1:3. Nováčik sa rýchlo ujal vedenia, no hostia duel po zlepšenom výkone otočili.
„Bol to vyrovnaný zápas, niektoré šance sme rovnako ako súper nevyužili. V malom futbale je to o jednom, dvoch góloch,“ hodnotil Jaroslav Mihalík z tímu Bambariaci Martin.
Hoci to bol jeho premiérový zápas v najvyššej súťaži v malom futbale, cítil sa na ihrisku výborne.
„Malý futbal mi svedčí a môže mi len pomôcť. Pretože, čím som starší, mám kilečko navyše, takže je to aj drina,“ dodal s úsmevom bývalý hráč MŠK Žilina či Slavie Praha, ktorý bol jedným z hlavných strojcov postupu Slovenska na ME 2017 do 21 rokov, kde si zahral s hráčmi ako Milan Škriniar či Stanislav Lobotka.
VIDEO: Na východe hrajú Žofčák a Pačinda
Viktor Pečovský do úvodného zápasu v Niké Superlige pre zranenie nezasiahol. V ďalších stretnutiach by však mal byť tímu k dispozícii.