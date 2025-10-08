Malajzia sa odvolá voči dištancu pre 7 reprezentantov. Neexistujú dôkazy, tvrdí

Podozrievajú ju za použitie sfalšovaných dokumentov.

KUALA LUMPUR. Malajzijská futbalová asociácia (FAM) sa odvolá voči ročnému dištancu pre siedmich reprezentantov.

Ten im udelila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) za použitie sfalšovaných dokumentov v kvalifikácii MS 2026.

Malajzijčania navyše dostali pokutu 350-tisíc švajčiarskych frankov.

Disciplinárna komisia FIFA sa začala zaoberať prípadom po tom, ako Malajzia v júni nasadila hráčov s upravenými dokumentáciami v stretnutí s Vietnamom (4:0).

„Neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že hráči falšovali dokumenty, preto sme sa rozhodli odvolať voči dištancu. Ide o legitímnych občanov Malajzie," uviedla FAM vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.

