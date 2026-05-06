Brazília na MS 2026: Strategický krok. Na vrchol má Brazílčanov vrátiť slávny cudzinec

Brazília je s piatimi titulmi najúspešnejší tím v histórii MS vo futbale, ale turnaj vyhrala naposledy ešte pred 24 rokmi.
Vrátiť na vrchol ju má prvý cudzinec na pozícii trénera brazílskej reprezentácie. Carlo Ancelotti (66) prevzal tím v máji minulého roka.
Taliana zdobí päť triumfov v Lige majstrov (dva s AC Miláno, tri s Realom Madrid), ale nikdy predtým nebol hlavný tréner reprezentačného mužstva. Na MS v roku 1994 bol asistent Arriga Sacchiho pri talianskom tíme.
„Angažovanie Carla Ancelottiho na pozíciu trénera Brazílie je viac než len strategický krok. Je to správa svetu, že sme odhodlaní získať späť najvyššie miesto na stupňoch víťazov,“ vyhlásil šéf Brazílskej futbalovej federácie Ednaldo Rodrigues.
V juhoamerickej kvalifikácii podávali Brazílčania rozpačité výkony. Utrpeli až šesť prehier, porážka 1:4 v Buenos Aires proti Argentíne znamenala koniec trénera Dorivala Júniora, ktorého nahradil Ancelotti.
Brazílčania finišovali na piatom mieste, priamy postup si zabezpečilo šesť tímov.
Na MS 2026 je Brazília v skupine s Marokom, Haiti a Škótskom favoritom na postup z prvého miesta. Na posledných dvoch turnajoch vypadla vo štvrťfinále.
Najvýznamnejší hráči:
- Vinícius Júnior: Nepochybne najväčšia brazílska hviezda súčasnosti. Krídelník Realu Madrid je jeden z najlepších hráčov na svete, známy svojou rýchlosťou, a driblingom, ale aj kontroverzným správaním. To vyplýva aj z toho, že azda žiadny iný hráč na svete nebol v poslednom čase častejšie terčom rasistických urážok.
- Alisson (Becker): Opora Liverpoolu sa stále považuje za jedného z najlepších brankárov sveta, ktorý dokáže vyhrávať zápasy.
- Raphinha: Krídelník Barcelony bol na jar vo výbornej forme, ale Ancelottiho vystrašilo, keď sa v marci zranil v prípravnom zápase proti Francúzsku. Začiatkom mája Barcelona hlásila, že je fit.
- Marquinhos: Kapitán PSG a líder brazílskej obrany s obrovskými skúsenosťami (vyše 500 zápasov za parížsky tím, a viac než 120 zápasov v Lige majstrov).
