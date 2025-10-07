Tento podvod si za klobúk nedajú. Malajziu údajne reprezentovali zahraniční hráči

KUALA LUMPUR. FIFA obvinila Malajziu z falšovania občianskych dokumentov s účelom získania hráčov do reprezentácie, informuje BBC.
Svetová futbalová organizácia udelila hráčom pokutu a suspendovala ich koncom septembra, pričom v pondelok zverejnila správu, v ktorej svoje rozhodnutie odôvodnila.
FIFA uviedla, že Futbalová asociácia Malajzie (FAM) sfalšovala rodné listy tak, aby to vyzeralo, že starí rodičia hráčov sa narodili v Malajzii. Podľa organizácie to „predstavuje jasnú a jednoduchú formu podvádzania“.
FAM však tvrdí, že nezrovnalosti vznikli v dôsledku „administratívnej chyby“ a že sa proti sankciám FIFA odvolá. Zdôraznila tiež, že hráči sú „legitímnymi malajzijskými občanmi“.
„Pravidlo starého otca“ od FIFA umožňuje futbalistom narodeným v zahraničí reprezentovať krajiny, v ktorých sa narodili ich biologickí rodičia alebo starí rodičia. Cieľom tohto pravidla je zabrániť tomu, aby národné tímy jednoducho „nakupovali“ zahraničných hráčov s cieľom vylepšenie svojho kádru.
FIFA začala vyšetrovať hráčov po tom, ako Malajzia v júni porazila Vietnam 4:0. Po zápase sa vynorili otázky o oprávnenosti štartu dotknutých hráčov.
V septembri disciplinárna komisia FIFA suspendovala siedmich hráčov na jeden rok a nariadila im zaplatiť pokutu vo výške 2 000 švajčiarskych frankov.
V tom čase FIFA nezverejnila podrobnosti o dôvodoch ich suspendovania, len uviedla, že sa týkali „upravenej dokumentácie“.
Riadiaci orgán svetového futbalu zároveň nariadil FAM zaplatiť pokutu vo výške 350 000 švajčiarskych frankov, dodáva britská verejnoprávna televízia.