Futbalová reprezentácia Malajzie pred zápasom Ázijského pohára. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|7. okt 2025 o 17:55
FIFA udelila dotknutým hráčom tvrdé sankcie.

KUALA LUMPUR. FIFA obvinila Malajziu z falšovania občianskych dokumentov s účelom získania hráčov do reprezentácie, informuje BBC.

Svetová futbalová organizácia udelila hráčom pokutu a suspendovala ich koncom septembra, pričom v pondelok zverejnila správu, v ktorej svoje rozhodnutie odôvodnila.

FIFA uviedla, že Futbalová asociácia Malajzie (FAM) sfalšovala rodné listy tak, aby to vyzeralo, že starí rodičia hráčov sa narodili v Malajzii. Podľa organizácie to „predstavuje jasnú a jednoduchú formu podvádzania“.

FAM však tvrdí, že nezrovnalosti vznikli v dôsledku „administratívnej chyby“ a že sa proti sankciám FIFA odvolá. Zdôraznila tiež, že hráči sú „legitímnymi malajzijskými občanmi“.

„Pravidlo starého otca“ od FIFA umožňuje futbalistom narodeným v zahraničí reprezentovať krajiny, v ktorých sa narodili ich biologickí rodičia alebo starí rodičia. Cieľom tohto pravidla je zabrániť tomu, aby národné tímy jednoducho „nakupovali“ zahraničných hráčov s cieľom vylepšenie svojho kádru.

FIFA začala vyšetrovať hráčov po tom, ako Malajzia v júni porazila Vietnam 4:0. Po zápase sa vynorili otázky o oprávnenosti štartu dotknutých hráčov.

V septembri disciplinárna komisia FIFA suspendovala siedmich hráčov na jeden rok a nariadila im zaplatiť pokutu vo výške 2 000 švajčiarskych frankov.

V tom čase FIFA nezverejnila podrobnosti o dôvodoch ich suspendovania, len uviedla, že sa týkali „upravenej dokumentácie“.

Riadiaci orgán svetového futbalu zároveň nariadil FAM zaplatiť pokutu vo výške 350 000 švajčiarskych frankov, dodáva britská verejnoprávna televízia.

Tento podvod si za klobúk nedajú. Malajziu údajne reprezentovali zahraniční hráči
