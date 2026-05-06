    Maroko na MS 2026: Šok krátko pred turnajom, úspešný tréner rezignoval

    Futbalisti Maroka. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|6. máj 2026 o 06:00
    Pozrite si profil reprezentácie Maroka na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Maroko bolo prvá krajina, ktorá si v africkej kvalifikácii zabezpečila postup na MS vo futbale 2026.

    MS 2026. V E-skupine malo za súperov Tanzániu, Zambiu, Kongo a Niger. Eritrea z kvalifikácie odstúpila ešte pred prvým zápasom.

    Maroko dosiahlo v ôsmich zápasoch osem víťazstiev a malo ako jediné v africkej kvalifikácii stopercentnú bilanciu.

    Levy z Atlasu, ako znie prezývka tímu, súperili prvý raz o účasť na majstrovstvách sveta 1970. A hneď uspeli.

    Maroko hralo aj na MS 1986, 1994, 1998, 2018 a 2022. V Katare dosiahlo historický úspech. Na ceste do semifinále vyradilo Španielsko (0:0, na penalty 3:0) a Portugalsko (1:0).

    V semifinále prehralo s Francúzskom a o bronz s Chorvátskom, ale dosiahlo historicky najlepší výsledok afrického tímu na MS.

    Maročanov vtedy viedol tréner Walid Regragui, ktorý s tímom postúpil aj na turnaj v Severnej Amerike a po kontroverznom finále získal v januári Africký pohár národov.

    Súperom Maroka v Rabate bol Senegal, ktorý na protest proti neuznanému gólu a tendenčnému rozhodnutiu VAR v nadstavenom čase opustil ihrisko. Hráči Senegalu sa neskôr vrátili a vyhrali po predĺžení, ale CAF ich potrestala a priznala triumf Maroku.

    Tréner Regragui v marci nečakane odstúpil z funkcie a nahradil ho Mohamed Ouahbi.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Achraf Hakimi - obranca francúzskeho PSG hral za Maroko na MS 2018 a 2022 a dovedna má konte takmer 100 zápasov v reprezentácii. Na klubovej úrovni je jeho vrcholom víťazstvo v Lige majstrov s Realom Madrid (2018), aj parížskym tímom (2025). V prvom semifinále Ligy majstrov proti Bayernu si poranil stehenný sval a bude pauzovať niekoľko týždňov, čo komplikuje jeho situáciu pred MS.
    • Brahim Díaz - ofenzívny univerzál Realu Madrid mohol reprezentovať aj Španielsko, ale rozhodol sa pre Maroko. V kontroverznom finále Afrického pohára 2025 v závere riadneho hracieho času kopal penaltu, pokúsil sa napodobiť Antonína Panenka, ale brankár Senegalu zostal stáť a slabú strelu pohodlne chytil.
    • Bilal El Khannouss - ofenzívny stredopoliar, ktorý v tejto sezóne hosťoval z anglického Leicesteru v nemeckom VfB Stuttgart. Jeho bývalý tréner v Genku Michel Ribeiro o ňom povedal, že má „oči aj na chrbte“. V reprezentácii debutoval v osemnástich v zápase o bronz na MS 2022 proti Chorvátsku.

    Súperi na MS 2026: Brazília, Haiti, Škótsko (skupina C)

    Maroko

    FIFA Ranking

    8. miesto

    Tréner

    Mohamed Ouahbi

    Tri hviezdy

    Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss

    Najväčšie úspechy

    semifinále MS 2022

    MS vo futbale 2026: Skupina C

    MS vo futbale 2026

    Haiti na MS 2026: Štadión ovládli gangy, ostrovný štát sa vracia po vyše polstoročí
