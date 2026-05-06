Maroko na MS 2026: Šok krátko pred turnajom, úspešný tréner rezignoval

Maroko bolo prvá krajina, ktorá si v africkej kvalifikácii zabezpečila postup na MS vo futbale 2026.
MS 2026. V E-skupine malo za súperov Tanzániu, Zambiu, Kongo a Niger. Eritrea z kvalifikácie odstúpila ešte pred prvým zápasom.
Maroko dosiahlo v ôsmich zápasoch osem víťazstiev a malo ako jediné v africkej kvalifikácii stopercentnú bilanciu.
Levy z Atlasu, ako znie prezývka tímu, súperili prvý raz o účasť na majstrovstvách sveta 1970. A hneď uspeli.
Maroko hralo aj na MS 1986, 1994, 1998, 2018 a 2022. V Katare dosiahlo historický úspech. Na ceste do semifinále vyradilo Španielsko (0:0, na penalty 3:0) a Portugalsko (1:0).
V semifinále prehralo s Francúzskom a o bronz s Chorvátskom, ale dosiahlo historicky najlepší výsledok afrického tímu na MS.
Maročanov vtedy viedol tréner Walid Regragui, ktorý s tímom postúpil aj na turnaj v Severnej Amerike a po kontroverznom finále získal v januári Africký pohár národov.
Súperom Maroka v Rabate bol Senegal, ktorý na protest proti neuznanému gólu a tendenčnému rozhodnutiu VAR v nadstavenom čase opustil ihrisko. Hráči Senegalu sa neskôr vrátili a vyhrali po predĺžení, ale CAF ich potrestala a priznala triumf Maroku.
Tréner Regragui v marci nečakane odstúpil z funkcie a nahradil ho Mohamed Ouahbi.
Najvýznamnejší hráči:
- Achraf Hakimi - obranca francúzskeho PSG hral za Maroko na MS 2018 a 2022 a dovedna má konte takmer 100 zápasov v reprezentácii. Na klubovej úrovni je jeho vrcholom víťazstvo v Lige majstrov s Realom Madrid (2018), aj parížskym tímom (2025). V prvom semifinále Ligy majstrov proti Bayernu si poranil stehenný sval a bude pauzovať niekoľko týždňov, čo komplikuje jeho situáciu pred MS.
- Brahim Díaz - ofenzívny univerzál Realu Madrid mohol reprezentovať aj Španielsko, ale rozhodol sa pre Maroko. V kontroverznom finále Afrického pohára 2025 v závere riadneho hracieho času kopal penaltu, pokúsil sa napodobiť Antonína Panenka, ale brankár Senegalu zostal stáť a slabú strelu pohodlne chytil.
- Bilal El Khannouss - ofenzívny stredopoliar, ktorý v tejto sezóne hosťoval z anglického Leicesteru v nemeckom VfB Stuttgart. Jeho bývalý tréner v Genku Michel Ribeiro o ňom povedal, že má „oči aj na chrbte“. V reprezentácii debutoval v osemnástich v zápase o bronz na MS 2022 proti Chorvátsku.
Súperi na MS 2026: Brazília, Haiti, Škótsko (skupina C)
FIFA Ranking
8. miesto
