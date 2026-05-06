    Haiti na MS 2026: Štadión ovládli gangy, ostrovný štát sa vracia po vyše polstoročí

    Futbalisti Haiti. (Autor: Facebook FHF - Fédération Haïtienne De Football﻿)
    Sportnet|6. máj 2026 o 06:30
    Pozrite si profil reprezentácie Haiti na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Haiti sa vracia na svetový šampionát po vyše 50 rokoch a patrí k najexotickejším účastníkom MS vo futbale 2026.

    V treťom kole kvalifikácie zóny CONCACAF skončilo mužstvo na prom mieste, hoci dve kolá pred koncom už nemalo svoj osud vo svojich rukách. Nakoniec však Haiti zdolalo Kostariku aj Nikaraguu, pričom Honduras podľahol Nikarague a remizoval s Kostarikou, čo znamenalo priamy postup Haiti na MS.

    Ostrovná krajina z Karibiku sa predstaví na turnaji iba druhý raz po roku 1974.

    Reprezentačný tréner Sébastien Migné ešte nikdy na Haiti nebol a národný tím musel odohrať svoje domáce kvalifikačné zápasy na neutrálnom ihrisku na Curacao, vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v krajine. V krajine vládne chaos od roku 2021, keď bol zavraždený prezident Jovenel Moise.

    Národný futbalový štadión ovládli pred dvoma rokmi ozbrojené gangy a odvtedy sa na ňom neusporiadali žiadne zápasy. 

    Najvýznamnejší hráči:

    • Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers): V mládežníckom veku reprezentoval Francúzsko, za Haiti debutoval až v kvalifikácii na MS. Patrí medzi lídrov tímu v počte vyhraných súbojov v strede poľa.
    • Duckens Nazon (Esteghlal, Irán): Historicky najlepší strelec haiťanskej reprezentácie so 44 gólmi. Skúsený útočník sa tiež narodil vo Francúzsku, ale vždy reprezentoval Haiti. 
    • Johny Placide (Bastia): 38-ročný brankár je zároveň kapitán reprezentácie. Spolu s Nazonom je rekordérom v počte reprezentačných štartov spomedzi aktívnych hráčov. Nastúpil aj za francúzsky národný tím do 21 rokov, ale od roku 2011 reprezentuje Haiti.

    Súperi na MS 2026: Brazília, Maroko, Škótsko (skupina C)

    Haiti

    FIFA Ranking

    83. miesto

    Tréner

    Sébastien Migné

    Tri hviezdy

    Jean-Ricner Bellegarde, Duckens Nazon, Johny Placide

    Najväčšie úspechy

    Víťazstvo na Majstrovstvách zóny CONCACAF v roku 1973, dvakrát postup na MS (1974, 2026)

    MS vo futbale 2026: Skupina C

