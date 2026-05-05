Mbappé si vypočul kritiku. Počas liečby zranenia cestoval s herečkou

Kylian Mbappé
TASR|5. máj 2026 o 17:31
Francúz sa údajne šetrí na MS.

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé zareagoval na vlnu kritiky, ktorá sa začala po tom, čo útočník Realu Madrid počas liečby svalového zranenia minulý týždeň údajne odcestoval do Talianska s herečkou Ester Expositovou.

Stalo sa tak týždeň pred El Clasicom na pôde Barcelony.

„Časť kritiky je založená na prehnanej interpretácii prvkov súvisiacich s obdobím rehabilitácie prísne kontrolovanej klubom, bez toho, aby sa zohľadnila realita Kylianovho záväzku a práce, ktorú pre tím každý deň odvádza,“ citovala vyhlásenie zástupcov najlepšieho strelca La Ligy agentúra AP.

Účasť 27-ročného útočníka „bieleho baletu“ v nedeľňajšom El Clasicu je otázna. Podľa španielskych médií Mbappé prišiel do tréningového centra klubu počas svojho voľného dňa, aby pokračoval v rekonvalescencii.

Fanúšikovia španielskeho veľkoklubu tvrdia, že Mbappé sa šetrí na svetový šampionát, ktorý sa začína o päť týždňov. Francúz nastrieľal za Real v tejto sezóne 24 gólov v 28 ligových zápasoch

