Mbappé si vypočul kritiku. Počas liečby zranenia cestoval s herečkou

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé zareagoval na vlnu kritiky, ktorá sa začala po tom, čo útočník Realu Madrid počas liečby svalového zranenia minulý týždeň údajne odcestoval do Talianska s herečkou Ester Expositovou.
Stalo sa tak týždeň pred El Clasicom na pôde Barcelony.
„Časť kritiky je založená na prehnanej interpretácii prvkov súvisiacich s obdobím rehabilitácie prísne kontrolovanej klubom, bez toho, aby sa zohľadnila realita Kylianovho záväzku a práce, ktorú pre tím každý deň odvádza,“ citovala vyhlásenie zástupcov najlepšieho strelca La Ligy agentúra AP.
Účasť 27-ročného útočníka „bieleho baletu“ v nedeľňajšom El Clasicu je otázna. Podľa španielskych médií Mbappé prišiel do tréningového centra klubu počas svojho voľného dňa, aby pokračoval v rekonvalescencii.
Fanúšikovia španielskeho veľkoklubu tvrdia, že Mbappé sa šetrí na svetový šampionát, ktorý sa začína o päť týždňov. Francúz nastrieľal za Real v tejto sezóne 24 gólov v 28 ligových zápasoch