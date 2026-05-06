    Škótsko na MS 2026: Kedy, keď nie teraz? Škóti veria, že konečne postúpia zo skupiny

    Futbalisti Škótska.
    Futbalisti Škótska. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|6. máj 2026 o 06:15
    ShareTweet0

    Pozrite si profil reprezentácie Škótska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Škóti prežili 18. novembra 2025 večer plný futbalovej extázy. Na priamy postup potrebovali zdolať Dánov.

    V Glasgowe už plynul nadstavený čas, keď za stavu 2:2 napriahol z 20 metrov presne Kieran Tierney a parádnu bodku za zápasom dal Kenny McLean, ktorý z polovice ihriska prehodil brankára Kaspera Schmeichela. Škóti postúpili na majstrovstvá sveta po 28 rokoch.

    Bývalý obranca FC Chelsea Steve Clarke je na škótskej lavičke od roku 2019 a za ten čas doviedol tím na dva európske šampionáty (2020, 2024) a teraz aj na svetový. Clarke je najdlhšie pôsobiaci tréner škótskej reprezentácie.

    Škóti veria, že v Severnej Amerike sa prvý raz v histórii dostanú do vyraďovacej fázy.

    Pri uplynulých ôsmich účastiach na MS sa im to nepodarilo, aj keď trikrát len vinou horšieho skóre.

    V roku 1974 zdolali Zair 2:0, remizovali s Brazíliou a Juhosláviou, no aj tak nepostúpili.

    Asistent trénera Steven Naismith sa nechal počuť, že čo sa týka postupu zo skupiny, je optimista. Kľúčom bude podľa neho výhra v úvodnom zápase proti Haiti.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Scott McTominay - stredopoliar SSC Neapol je škótsky talizman. V súboji o postup proti Dánom otvoril skóre famóznymi nožničkami.
    • Andy Robertson - obranca Liverpoolu a škótsky kapitán.
    • John McGinn - stredopoliar a kapitán anglického tímu Aston Villa.

    Súperi na MS 2026: Brazília, Haiti, Maroko (skupina C)

    Škótsko

    FIFA Ranking

    43. miesto

    Tréner

    Steve Clarke

    Tri hviezdy

    Scott McTominay, Andy Robertson, John McGinn

    Najväčšie úspechy

    osem účastí na MS, nikdy nepostúpili zo skupiny

    MS vo futbale 2026: Skupina C

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Haiti.
    Futbalisti Haiti.
    Haiti na MS 2026: Štadión ovládli gangy, ostrovný štát sa vracia po vyše polstoročí
    dnes 06:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Škótsko na MS 2026: Kedy, keď nie teraz? Škóti veria, že konečne postúpia zo skupiny