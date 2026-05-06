Škótsko na MS 2026: Kedy, keď nie teraz? Škóti veria, že konečne postúpia zo skupiny

Škóti prežili 18. novembra 2025 večer plný futbalovej extázy. Na priamy postup potrebovali zdolať Dánov.
V Glasgowe už plynul nadstavený čas, keď za stavu 2:2 napriahol z 20 metrov presne Kieran Tierney a parádnu bodku za zápasom dal Kenny McLean, ktorý z polovice ihriska prehodil brankára Kaspera Schmeichela. Škóti postúpili na majstrovstvá sveta po 28 rokoch.
Bývalý obranca FC Chelsea Steve Clarke je na škótskej lavičke od roku 2019 a za ten čas doviedol tím na dva európske šampionáty (2020, 2024) a teraz aj na svetový. Clarke je najdlhšie pôsobiaci tréner škótskej reprezentácie.
Škóti veria, že v Severnej Amerike sa prvý raz v histórii dostanú do vyraďovacej fázy.
Pri uplynulých ôsmich účastiach na MS sa im to nepodarilo, aj keď trikrát len vinou horšieho skóre.
V roku 1974 zdolali Zair 2:0, remizovali s Brazíliou a Juhosláviou, no aj tak nepostúpili.
Asistent trénera Steven Naismith sa nechal počuť, že čo sa týka postupu zo skupiny, je optimista. Kľúčom bude podľa neho výhra v úvodnom zápase proti Haiti.
Najvýznamnejší hráči:
- Scott McTominay - stredopoliar SSC Neapol je škótsky talizman. V súboji o postup proti Dánom otvoril skóre famóznymi nožničkami.
- Andy Robertson - obranca Liverpoolu a škótsky kapitán.
- John McGinn - stredopoliar a kapitán anglického tímu Aston Villa.
Súperi na MS 2026: Brazília, Haiti, Maroko (skupina C)
Škótsko
FIFA Ranking
43. miesto
Tréner
Steve Clarke
Tri hviezdy
Scott McTominay, Andy Robertson, John McGinn
Najväčšie úspechy
osem účastí na MS, nikdy nepostúpili zo skupiny