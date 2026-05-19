Celebrini o pozícii kapitána: Je to pre mňa veľká česť. Vyzdvihuje Crosbyho skúsenosti

Kapitán hokejistov Kanady Macklin Celebrini vníma svoju funkciu ako veľkú česť, no netají, že je zvláštne byť kapitán v tíme, v ktorom je Sidney Crosby.
- Informácie o MS v hokeji 2026 (prehľad)
Generačné talenty kanadského hokeja si na diaľku vymenili komplimenty a lídrami svojho tímu sú na ľade aj mimo neho.
V tíme je veľa skúsených a výnimočných hráčov
„Je pre mňa veľká česť byť kapitán tohto tímu. Zvlášť, keď je v ňom veľa skúsených a výnimočných hráčov,“ uviedol Celebrini po pondelňajšom zápase s Dánskom (5:1).
Mnohým Kanaďanom sa týmto súbojom vrátila nočná mora z vlaňajších MS. Favorizovaný zámorský tím na nich vo štvrťfinále šokujúco prehral s Dánskom 1:2.
V mužstve vtedy nechýbali ani Celebrini a Crosby, hoci ten nastúpil so zdravotným problémom. Prvé dve tretiny pondelňajšieho súboja v B-skupine boli najmä o súboji kanadskej ofenzívy s dánskym brankárom Nicolajom Henriksenom.
Ten zneškodnil viacero vyložených šancí súpera a veľa nechýbalo, aby sa vedenia ujali Dáni. Po druhej prestávke bol duel v réžii Kanady nielen herne, ale už aj gólovo. Tréner Misha Donskov posunul k Celebrinimu a Crosbymu mladíka Portera Martonea, ktorý hneď v prvom striedaní tretej tretiny otvoril skóre.
Predtým sa v prvom útoku Kanady príliš nedarilo Dylanovi Cozensovi ani Markovi Scheifelemu. Zaujímavosťou je, že ich spojenie funguje aj matematicky - devätnásťroční Celebrini a Martone majú spolu presne toľko rokov, čo 38-ročný Crosby.
Ten sa na triumfe 5:1 nad Dánskom podieľal štyrmi asistenciami.
Celebrini o Crosbym: Je naozaj zábava sledovať ho
„Všetci sme to videli, je to špeciálny hráč. Stále robí to, čo po celú kariéru. Má skvelé prihrávky a výnimočné videnie hry.
Je naozaj zábava sledovať ho,“ uviedol Celebrini o Crosbym. Kanaďania sú po troch odohratých zápasoch na čele B-skupiny a suverénnym krokom mieria do štvrťfinále.
Mladý Kanaďan sa stal kapitánom mužského tímu Kanady prvýkrát v kariére. Crosby sa v úvode MS vyjadril, že „céčko“ na Celebriniho drese rešpektuje a uvedomuje si, aká dôležitá je pre mladého kapitána podpora starších hráčov.
Som vďačný, že som tu obklopený takýmito ľuďmi
„Je to pre mňa veľká česť. Vieme, čo ´Sid´ znamená pre kanadský hokej a Kanadu. Bol kapitán národného tímu asi 20 rokov.
Som vďačný, že som tu obklopený takýmito ľuďmi,“ poznamenal Celebrini, ktorý má po troch zápasoch na MS bilanciu 2+3.
Atmosféru svojho druhého šampionátu si užíva, do Švajčiarska zavítal prvýkrát od pôsobenia v kanadskom tíme do 18 rokov:
„Je tu (vo Fribourgu) krásny štadión. Švajčiarsko je úžasné, čisté a má skvelé jedlo. Všetci sú tu veľmi milí. Úžasná je aj podpora divákov na zápasoch. Dávajú nám energiu, ktorá nás ženie vpred. Je zábava hrať pred takým publikom.“
Celebrini po treťom zápase na MS vo Švajčiarsku vyjadril aj k svojmu európskemu pôvodu. Jeho starý otec z otcovej strany pochádzal z chorvátskeho ostrova Krk.
Po otcovi Rickovi, známom fyzioterapeutovi pre športové kluby, zdedil taliansko-chorvátske priezvisko. „Pôvodne sa čítalo ako „Čelebrini,“ no v Kanade je to skôr „Selebrini,“ poznamenal kapitán Kanady.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Kanady
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B