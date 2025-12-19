Predviedie Vonnová ďalšiu senzáciu v zjazde? Posledná víťazka nemala pri žrebe štastie

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo francúzskom Val D`Isere rýchlostnými disciplínami žien. V sobotu sa uskutoční zjazd, v nedeľu čaká na pretekárky super-G.
Američanka Lindsey Vonnová sa bude snažiť dosiahnuť druhé víťazstvo v zjazde po tom, čo po svojom návrate do tzv. bieleho cirkusu dosiahla svoje prvé víťazstvo v Sankt Moritzi.
Svoju formu potvrdila aj v druhom zjazde, keď ju prekvapujúco zdolala len Emma Aicherová z Nemecka.
V sobotu sa na trať vo francúzskom stredisku postaví ako prvá Nemka Kira Weidle-Winkelmannová, ktoú bude následovať s číslom 2 Ilka Štuhecová. Tretia v poradí odštartuje Francúzska Romane Miradoliová.
Pozornosť bude rozhodne pútať Američanka Lindsey Vonnová (číslo 8), ktorá vyštartuje hneď po českej pretekárke Ester Ledeckej (číslo 7).
Víťazka druhého zjazdu sezóny Nemka Emma Aicherová odštartuje až z 13. miesta.
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien vo Val D`Isere
Číslo
Meno
Krajina
1
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
2
Ilka Štuhecová
Slovinsko
3
Romane Miradoliová
Francúzsko
4
Magdalena Eggerová
Rakúsko
5
Marte Monsen
Nórsko
6
Jasmine Fluryová
Švajčiarsko
7
Ester Ledecká
Česko
8
Lindsey Vonnová
USA
9
Cornelia Huetterová
Rakúsko
10
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
11
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
12
Laura Pirovanová
Taliansko
13
Emma Aicherová
Nemecko
14
Sofia Goggiová
Taliansko
15
Breezy Johnsonová
USA