Predviedie Vonnová ďalšiu senzáciu v zjazde? Posledná víťazka nemala pri žrebe štastie

20. dec 2025 o 00:00
Pozrite si štartové čísla sobotňajšieho zjazdu žien v stredisku Val d`Isere.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo francúzskom Val D`Isere rýchlostnými disciplínami žien. V sobotu sa uskutoční zjazd, v nedeľu čaká na pretekárky super-G.

Američanka Lindsey Vonnová sa bude snažiť dosiahnuť druhé víťazstvo v zjazde po tom, čo po svojom návrate do tzv. bieleho cirkusu dosiahla svoje prvé víťazstvo v Sankt Moritzi.

Svoju formu potvrdila aj v druhom zjazde, keď ju prekvapujúco zdolala len Emma Aicherová z Nemecka.

V sobotu sa na trať vo francúzskom stredisku postaví ako prvá Nemka Kira Weidle-Winkelmannová, ktoú bude následovať s číslom 2 Ilka Štuhecová. Tretia v poradí odštartuje Francúzska Romane Miradoliová.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozornosť bude rozhodne pútať Američanka Lindsey Vonnová (číslo 8), ktorá vyštartuje hneď po českej pretekárke Ester Ledeckej (číslo 7).

Víťazka druhého zjazdu sezóny Nemka Emma Aicherová odštartuje až z 13. miesta.

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien vo Val D`Isere

Číslo

Meno

Krajina

1

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

2

Ilka Štuhecová

Slovinsko

3

Romane Miradoliová

Francúzsko

4

Magdalena Eggerová

Rakúsko

5

Marte Monsen

Nórsko

6

Jasmine Fluryová

Švajčiarsko

7

Ester Ledecká

Česko

8

Lindsey Vonnová

USA

9

Cornelia Huetterová

Rakúsko

10

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

11

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

12

Laura Pirovanová

Taliansko

13

Emma Aicherová

Nemecko

14

Sofia Goggiová

Taliansko

15

Breezy Johnsonová

USA

