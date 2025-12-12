Vraj je hlúpa a pri návrate môže iba prehrať. Vonnová víťazstvom rozplakala aj otca

Nevie sa zaradiť do bežného života, v ktorom nie je stále stredobodom pozornosti a očividne je hlúpa, keď si týmto krokom ničí svoj imidž.
Aj takéto slová adresovala bývalá švajčiarska lyžiarka Sonja Nefová legendárnej Lindsey Vonnovej, ktorá vlani prekvapila návratom na súťažné svahy.
V 40 rokoch a s umelou časťou pravého kolenného kĺbu Američanka riskovala a práve Nefová bola jednou z hlavných kritičiek jej návratu. Podľa bývalej majsterky sveta ním mohla Vonnová iba prehrať.
Rodáčka zo Saint Paul v Minnesote sa však nenechala odradiť, na sociálnej sieti ironicky poďakovala Nefovej za "milé slová" a dodala, že na ne nezabudne.
Dnes, takmer rok po jej návrate, môže Švajčiarke poslať fotku, ako stojí na najvyššom stupienku a oslavuje svoje 83. víťazstvo vo Svetovom pohári.
"Práve som volala otcovi. Veľmi plakal. Nikdy v živote som ho nepočula tak dojatého, že aj mňa to rozplakalo. Nemôžem byť šťastnejšia. Nebola som si istá, aká som rýchla, no myslím si, že teraz to už viem," povedala.
Lindsey, vitaj späť!
Vonnová nielenže vyhrala úvodný zjazd sezóny vo švajčiarskom St. Moritzi, ale súperky nechala za sebou, ako v časoch svojej najväčšej slávy.
V hornej časti síce stratila na dovtedajšiu líderku Mirjam Puchnerovú šesť desatín, ale vo zvyšných troch sektoroch bola najrýchlejšia.
VIDEO: Víťazná jazda Lindsey Vonnovej v zjazde v St. Moritzi 2025
Mala najvyššiu rýchlosť a jej náskok v cieli bol ťažko uveriteľný.
"Kde sa to v tej pretekárke ešte berie? Lindsey, vitaj späť!," kričal v priamom prenose komentátor televízie JOJ Šport Andrej Fuksa.
Američanka nadelila Puchnerovej 1,16 sekundy, čo je rozdiel niekoľkých tried. Ako jediná sa napokon pod sekundové manko vtesnala Magdalena Eggerová (0,98 s), no jej životná jazda trochu zanikla v úspechu Vonnovej.
Komentátor ČT Sport Tomáš Budka hovoril o historickom predstavení a expertka Klára Křížová vyzdvihla, ako Vonnová držala lyže na hrane aj na nerovnom povrchu. Vďaka tomu si udržala ideálnu líniu jazdy.
"Drzosť, ktorou si dovolila prejsť technickú pasáž a išla tak až do cieľa, bola neuveriteľná," dodala bývalá slovenská lyžiarka Jana Wolnerová.
Snehová kráľovná
Pre trojnásobnú olympijskú medailistku to bolo vo Svetovom pohári 44. víťazstvo v zjazde a celkovo prvé od marca 2018, keď vyhral zjazd v Aare.
Zároveň sa stala najstaršou víťazkou pretekov elitného seriálu. Nielenže prekonala Talianku Federicu Brignoneovú, ale tiež mužský rekord Švajčiara Didiera Cuchea, ktorý triumfoval v super-G ako 37-ročný.
"Čo práve dokázala Lindsey Vonnová? V 41 rokoch je vo forme, v akej nikdy predtým. Mnohí jej neverili a boli skeptickí ohľadom jej návratu.
A je to tu. Víťazstvo v St. Moritzi nie je len historické, ale aj dominantné. Lindsey je naďalej snehová kráľovná," uviedla novinárka Lia Capizziová.
Hoci víťazstvo môže pôsobiť ako senzácia, nie je tomu tak. Už v prvom tréningu bola Vonnová najrýchlejšia, v druhom ju ovplyvnil pád Michele Gisinovej a v piatok patrila k favoritkám minimálne na pódium.
V súčasnosti spolupracuje s Nórom Akselom Lundom Svindalom, ktorý patrí k najlepším zjazdárom v histórii mužského lyžovania. V kráľovskej disciplíne získal zlato na ZOH 2018, dvakrát na MS a 14-krát uspel vo SP.
VIDEO: Zostrih zo zjazdu žien v St. Moritzi 2025
"Poznáme sa asi dvadsať rokov, často sme spolu trénovali. Keď som sa vlani trápila, bol prvý komu som zavolala. Dávalo to zmysel z viacerých dôvodov, ale nikdy neviete, ako to bude naozaj fungovať.
Je to úžasné. Je milý, pokojný a vie toho veľa o lyžovaní. Vo všetkom mi pomáha, bavíme sa o detailoch a ponúka mi pohľad z jeho mužskej perspektívy.
Je to ako trénovať s najlepším kamarátom, nie trénerom. Je to zábava," povedala Vonnová v rozhovore s Viktoriou Rebensburgovou pre Eurosport.
Jediným cieľom je Cortina
Vonnová údajne počas leta nabrala viac ako päť kilogramov svalov, absolvovala kompletnú prípravu, a tak je jej výkonnosť lepšia ako pred rokom.
Aj keď v St. Moritzi deklasovala konkurenciu podobným štýlom ako Mikaela Shiffrinová v slalomoch, nebola so svojou jazdou maximálne spokojná.
"Nelyžovala som najlepšie, ako som mohla. Napríklad, v kompresii v spodnej časti sa dalo ísť lepšie, ale celkovo som sa snažila byť dynamická a ako na tréningoch ísť čisto. Bolo to solídne," povedala.
Vonnovú do konca týždňa čaká ešte jeden zjazd a tiež premiérový super-G. Podľa jej slov sa diváci majú na čo tešiť, súperky už o niečo menej.
"Pokúsim sa dobre vyspať a dúfam, že budem pripravená na zajtra. Veľmi sa teším aj na nedeľňajší super-G, pretože v ňom lyžujem lepšie ako v zjazde," dodala.
Napriek vydarenému štartu do sezóny sa Vonnová nebude hnať za glóbusmi. Jej cieľom je lyžovať najlepšie ako vie a všetko podriaďuje olympijským hrám.
"Verím, že všetko pôjde dobre a budem konkurencie schopná. Všetko to robím kvôli Cortine, preto si musím dávať pozor na to, ako trénujem a aby som bola vo februári zdravá," dodala pred pretekmi v St. Moritzi.