Bude Vonnová aj do tretice na pódiu? Preteky super-G absolvuje aj Shiffrinová

Američanka Lindsey Vonnová pózuje na stupni víťazov.
Američanka Lindsey Vonnová pózuje na stupni víťazov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. dec 2025 o 23:11
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla nedeľného super-G žien v stredisku St. Moritz.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo švajčiarskom St. Moritzi rýchlostnými disciplínami žien. V piatok a v sobotu sa na zjazdovke Corviglia uskutočnil zjazd. V nedeľu je namiesto kráľovskej disciplíny na programe super-G.

Američanka Lindsey Vonnová sa bude snažiť dosiahnuť tretie pódium za tri dni. Po svojom návrate do tzv. bieleho cirkusu dosiahla svoje prvé víťazstvo v piatok. Potvrdila to aj v sobotu, keď ju prekvapujúco zdolala len Emma Aicherová z Nemecka.

V nedeľu je na programe vôbec prvé super-G. Minulú sezónu získala malý glóbus v tejto disciplíne Talianka Federica Brignoneová, ktorá je zranená. Druhá bola Lara Gutová-Behramiová, ktorá sa taktiež zranila v úvode tohto ročníka.

V piatok prinieslo Vonnovej šťastie číslo 16 a v sobotu mala 11. Tentokrát pôjde na trať na konci prvej desiatky.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pútať pozornosť bude Rakúšanka Cornelia Hütterová, ktorá vlani vyhrala v St. Moritzi jediný super-G a nastúpi s číslom 15. Samozrejme, aj Sofia Goggiová (8) a Aicherová (9).

V štartovej listine figuruje aj ďalšia americká superhviezda Mikaela Shiffrinová, ktorá pôjde na trať s číslom 31 na drese.

Preteky absolvuje aj česká univerzálka Ester Ledecká, ktorá sa na trať vydá s číslom 13.

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - super-G žien v St. Moritzi

Číslo

Meno

Krajina

1

Joana Hählenová

Švajčiarsko

2

Keely Cashmanová

USA

3

Ilka Štuhecová

Slovinsko

4

Roberta Melesiová

Taliansko

5

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

6

Alice Robinsonová

Nový Zéland

7

Romane Miradoliová

Francúzsko

8

Sofia Goggiová

Taliansko

9

Emma Aicherová

Nemecko

10

Lindsey Vonnová

USA

11

Elena Curtoniová

Taliansko

12

Ariane Raedlerová

Rakúsko

13

Ester Ledecká

Česko

14

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

15

Cornelia Hütterová

Rakúsko

31

Mikaela Shiffrinová

USA

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Luca De Aliprandini v cieli obrovského slalomu.
Luca De Aliprandini v cieli obrovského slalomu.
Najťažšie preteky v mojom živote, hovorí partner Gisinovej. Bolo to jej želanie, dodal
dnes 23:21
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Bude Vonnová aj do tretice na pódiu? Preteky super-G absolvuje aj Shiffrinová