Bude Vonnová aj do tretice na pódiu? Preteky super-G absolvuje aj Shiffrinová

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo švajčiarskom St. Moritzi rýchlostnými disciplínami žien. V piatok a v sobotu sa na zjazdovke Corviglia uskutočnil zjazd. V nedeľu je namiesto kráľovskej disciplíny na programe super-G.
Američanka Lindsey Vonnová sa bude snažiť dosiahnuť tretie pódium za tri dni. Po svojom návrate do tzv. bieleho cirkusu dosiahla svoje prvé víťazstvo v piatok. Potvrdila to aj v sobotu, keď ju prekvapujúco zdolala len Emma Aicherová z Nemecka.
V nedeľu je na programe vôbec prvé super-G. Minulú sezónu získala malý glóbus v tejto disciplíne Talianka Federica Brignoneová, ktorá je zranená. Druhá bola Lara Gutová-Behramiová, ktorá sa taktiež zranila v úvode tohto ročníka.
V piatok prinieslo Vonnovej šťastie číslo 16 a v sobotu mala 11. Tentokrát pôjde na trať na konci prvej desiatky.
Pútať pozornosť bude Rakúšanka Cornelia Hütterová, ktorá vlani vyhrala v St. Moritzi jediný super-G a nastúpi s číslom 15. Samozrejme, aj Sofia Goggiová (8) a Aicherová (9).
V štartovej listine figuruje aj ďalšia americká superhviezda Mikaela Shiffrinová, ktorá pôjde na trať s číslom 31 na drese.
Preteky absolvuje aj česká univerzálka Ester Ledecká, ktorá sa na trať vydá s číslom 13.
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - super-G žien v St. Moritzi
Číslo
Meno
Krajina
1
Joana Hählenová
Švajčiarsko
2
Keely Cashmanová
USA
3
Ilka Štuhecová
Slovinsko
4
Roberta Melesiová
Taliansko
5
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
6
Alice Robinsonová
Nový Zéland
7
Romane Miradoliová
Francúzsko
8
Sofia Goggiová
Taliansko
9
Emma Aicherová
Nemecko
10
Lindsey Vonnová
USA
11
Elena Curtoniová
Taliansko
12
Ariane Raedlerová
Rakúsko
13
Ester Ledecká
Česko
14
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
15
Cornelia Hütterová
Rakúsko
31
Mikaela Shiffrinová
USA