Vlhová bojuje na diaľku o druhé miesto. Cez víkend sa rozdajú prvé glóbusy

BRATISLAVA. Sezóna alpského lyžovania 2023/2024 sa blíži ku koncu. Bola to sezóna zranení, ktoré postihli niektoré popredné lyžiarske mená.

Oproti Gutovej-Behramiovej stojí talianska lyžiarka. Brignoneová sa tešila z triumfu v sezóne päťkrát (2 x super-G a 3 x obrovský slalom) a v ďalších šiestich pretekoch bola medzi najlepšou trojicou.

Talianku však môžu mrzieť až tri výpadky v sezóne a preto jej bodový priemer je momentálne 50,8 bodov na preteky.

Brignoneová sa počas finále SP predstaví aj v slalomových pretekoch. Urobila tak aj minulý týždeň v Aare, kde obsadila 27. miesto, za ktoré si pripísala štyri body.

„Každý bod sa počíta. Je super, ako to Federica poňala a nastúpila do slalomových pretekov. Podarilo sa jej ukoristiť nejaké body v konkurencii slalomárok. Teším sa na finále, pretože to bude veľmi zaujímavé,“ komentovala jej účasť bývalá česká lyžiarka Lucie Hrstková.