Expertka: Brignoneová vystúpením v Aare nahlodala psychiku švajčiarskej jednotky

Bola som zvedavá, čo predvedie. Mala som dojem, že sa necíti stopercentne zdravá s kolenom. Pomyslela som si, že ide do toho iba z toho dôvodu, že chce zachrániť malý glóbus za slalom.

Vyzerá to však, že je vo vrcholovej forme. V prvom kole sa iba rozjazdila a v druhom kole od polovice trate šla fantasticky. Hovorím si, že to nie je možné, že takto vie lyžovať. A zvlášť, že sa takto hlavou vrátila po zranení. Je úžasná.

Prvé kolo bolo vyrovnané. Shiffrinová viedla iba o dve stotiny sekundy a vyzeralo to na napínavý slalom. Chýbalo vám niečo na jej prvej jazde?

Šla trochu na istotu a skúšala, kam až môže so zranenou nohou zájsť. Do pretekárskeho tempa sa totiž vrátila až pred zastávkou v Aare. Najskôr to skúšala iba rozhýbať a rozjazdiť. Jazdy v pretekárskom tempe mala iba dva dni pred štartom vo Švédsku.

V polovici druhého kola po kritickej bránke šla naplno. Na všetky lyžiarky potom získala. Bola to znovu ona. Mala istotu v jazde, dobré rozsahy. Bola to Mikaela, ako ju poznáme.