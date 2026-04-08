Najväčšími favoritmi sú bratia Andreas a Adam Žampovci. Obrovský slalom preložili

Slovenský lyžiar Andreas Žampa.
Slovenský lyžiar Andreas Žampa. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. apr 2026 o 09:59
Zväz slovenského lyžovanie (ZSL) preložil zrušený obrovský slalom mužov a žien v rámci majstrovstiev Slovenska na štvrtok 9. apríla na Štrbskom Plese.

Preteky sa mali konať pôvodne 1. apríla v Jasnej, no museli ich zrušiť pre nepriaznivé počasie.

„Najväčšími favoritmi na zisk titulov v obrovskom slalome budú Katarína Šrobová a bratia Andreas a Adam Žampovci, od ktorých sa očakávajú silné výkony,“ uviedol zväz v tlačovej správe.

Záverečná disciplína tak definitívne uzavrie tohtoročné majstrovstvá Slovenska a rozhodne o posledných držiteľoch titulov v sezóne 2025/26.

Program MSR

Štvrtok 9. apríla - obrovský slalom (muži a ženy)

9.00 h 1. kolo

12.00 h 2. kolo

