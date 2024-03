Každý mi vravel: Robíš si zo mňa srandu? smiala sa Shiffrinová po fantastickom návrate

BRATISLAVA. „Mikaela by sa nikdy nepostavila na štart pretekov, ak by nevedela, že vyhrá. To znamená, že ak je pripravená súťažiť, je pripravená vyhrávať,“ reagoval na úspešný návrat Shiffrinovej jej bývalý tímový kolega Ted Ligety.

Američanka pauzovala sedem týždňov pre zranenie kolena a vrátila sa vo veľkom štýle.

„Cítim sa ako v sne. Každý mi vravel: Panebože to si zo mňa robíš srandu?“ smiala sa v rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu víťazka slalomových pretekov v Aare.