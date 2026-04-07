Zranenie jej zobralo šancu na poslednú jazdu. Vonnová uvažuje o návrate k lyžovaniu

Hviezdna lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorá pri páde v olympijskom zjazde utrpela veľmi vážne zranenie ľavej nohy, rozmýšľa o návrate.
Štyridsaťjedenročná Američanka to uviedla v rozhovore pre televíziu NBC.
Vonnová pri páde vo februári Cortine d'Ampezzo utrpela komplexnú zlomeninu holennej kosti a podstúpila päť operácií.
"Lyžovanie milujem, ale nedostala som šancu na poslednú jazdu. Nedostala som možnosť rozlúčiť sa," vyhlásila.
"Takže k veľkému zdeseniu celej rodiny o tom (návrate) rozmýšľam. Okrem iného preto, že som si nemohla prežiť svoj olympijský sen," pridala dvojnásobná majsterka sveta a olympijská šampiónka z roku 2010.
O tom, či by išlo o dlhodobý návrat, alebo len jednu pretekársku rozlúčku, zatiaľ Vonnová nerozmýšľa.
"Najskôr musím začať chodiť, dostať sa medzi ľudí a začať normálne fungovať," uviedla štvornásobná víťazka Svetového pohára.
"To mi dá na celú vec úplne iný pohľad. Teraz ešte neviem povedať, aká bude moja budúcnosť, tak ďaleko sa ešte nepozerám. Ale nechávam si dvere ľahko pootvorené," dodala Vonnová.