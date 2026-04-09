Prekvapenie v obrovskom slalome. Titul získal najmladší Žampa, Andreas nedokončil

Teo Žampa. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. apr 2026 o 14:03
Adam Žampa skončil o šesť stotín za ním.

MSR v obrovskom slalome - Štrbské pleso

muži:

1.

Federico Toscano

Švajčiarsko

1:44,91 min

2.

Bálint Úry

Maďarsko

+0,26 s

3.

Cyril Eberle

Švajčiarsko

+0,42 s

6. (1. na M-SR)

Teo Žampa

Slovensko

+0,69 s 

8. (2.) 

Adam Žampa

Slovensko

+0,75 s

16. (3.)

Oliver Tabačko

Slovensko

+3,23 s

ženy:

1.

Natali Anna Machytková

Česko

1:54,14 min

2.

Sofia Maria Moldovanová

Rumunsko

+1,77 s

3.

Maja Chylová

Poľsko

+1,91 s

7. (1. na M-SR)

Tamara Dorková

Slovensko

+4,36 s

8. (2.)

Lucia Hladká

Slovensko

+4,81 s

10. (3.)

Tereza Krížová

Slovensko

+5,18 s

Víťazom otvorených majstrovstiev Slovenska v obrovskom slalome alpských lyžiarov sa stal vo štvrtok na Štrbskom plese v kategórii mužov Švajčiar Federico Toscano.

Triumfoval s časom 1:44,91 minúty pred Maďarom Bálintom Úrym (+0,26 s) a krajanom Cyrilom Eberlem (+0,42).

Medzi ženami zvíťazila Češka Natali Anna Machytková výkonom 1:54,14 min, pódium doplnili Sofia Maria Moldovanová z Rumunska (+1,77) a Poľka Maja Chylová (+1,91).

Titul slovenského šampióna získal Teo Žampa, keď so stratou 69 stotín sekundy obsadil 6. priečku. Adam Žampa skončil na 8. pozícii (+0,75) a Andreas Žampa nedokončil jazdu v 2. kole.

Najlepšou Slovenkou bola Tamara Dorková na 7. mieste (+4,36). Najväčšia favoritka Katarína Šrobová

Preteky sa mali pôvodne konať 1. apríla v Jasnej, no museli ich zrušiť pre nepriaznivé počasie.

