Prekvapenie v obrovskom slalome. Titul získal najmladší Žampa, Andreas nedokončil

MSR v obrovskom slalome - Štrbské pleso
muži:
1.
Federico Toscano
Švajčiarsko
1:44,91 min
2.
Bálint Úry
Maďarsko
+0,26 s
3.
Cyril Eberle
Švajčiarsko
+0,42 s
6. (1. na M-SR)
Teo Žampa
Slovensko
+0,69 s
8. (2.)
Adam Žampa
Slovensko
+0,75 s
16. (3.)
Oliver Tabačko
Slovensko
+3,23 s
ženy:
1.
Natali Anna Machytková
Česko
1:54,14 min
2.
Sofia Maria Moldovanová
Rumunsko
+1,77 s
3.
Maja Chylová
Poľsko
+1,91 s
7. (1. na M-SR)
Tamara Dorková
Slovensko
+4,36 s
8. (2.)
Lucia Hladká
Slovensko
+4,81 s
10. (3.)
Tereza Krížová
Slovensko
+5,18 s
Víťazom otvorených majstrovstiev Slovenska v obrovskom slalome alpských lyžiarov sa stal vo štvrtok na Štrbskom plese v kategórii mužov Švajčiar Federico Toscano.
Triumfoval s časom 1:44,91 minúty pred Maďarom Bálintom Úrym (+0,26 s) a krajanom Cyrilom Eberlem (+0,42).
Medzi ženami zvíťazila Češka Natali Anna Machytková výkonom 1:54,14 min, pódium doplnili Sofia Maria Moldovanová z Rumunska (+1,77) a Poľka Maja Chylová (+1,91).
Titul slovenského šampióna získal Teo Žampa, keď so stratou 69 stotín sekundy obsadil 6. priečku. Adam Žampa skončil na 8. pozícii (+0,75) a Andreas Žampa nedokončil jazdu v 2. kole.
Najlepšou Slovenkou bola Tamara Dorková na 7. mieste (+4,36). Najväčšia favoritka Katarína Šrobová
Preteky sa mali pôvodne konať 1. apríla v Jasnej, no museli ich zrušiť pre nepriaznivé počasie.