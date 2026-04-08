Shiffrinovej sa v kariére darí, no bojí sa o mamu. Celý život si sa starala o mňa, povedala

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová nedávno ukončila ďalšiu úspešnú sezónu vo Svetovom pohári, keď získala už šiesty veľký glóbus za celkové prvenstvo za všetky disciplíny dohromady a tiež aj malý glóbus za milovaný slalom.
Na zimných olympijských hrách získala zlatú medailu práve v disciplíne, ktorú by si mohla nechať patentovať. Počas kariéry ovládla už 110 pretekov v rámci SP.
Zdalo by sa, že v súkromí všetko klape, ako má, no vo vlastnom podcaste to vyvrátila. Jej matke Eileen diagnostikovali rakovinu tesne pred olympijskou sezónou.
Podľa Shiffrinovej si Eileeninu neprítomnosť všimlo mnoho kolegov z lyžiarskeho sveta. Aktuálne 66-ročná žena vždy stála po boku svojej dcéry a všestranne jej pomáhala.
Minulú jeseň matke počas bežnej prehliadky diagnostikovali rakovinu. Musela podstúpiť niekoľkotýždňové ožarovanie a chemoterapiu. "Celý život si sa starala o mňa, teraz si sa musela starať o svoje vlastné telo," povedala úspešná lyžiarka svojej matke v podcaste.
Rodina Shiffrinovcov dlho túto diagnózu tajila pred verejnosťou, ale teraz to zmenili. Rozmysleli si to, aby verejnosť upozornili, že treba chodiť na preventívne vyšetrenia, ktoré dokážu včas nájsť zdravotný problém.
"Nemôžem dostatočne zdôrazniť, aké dôležité je uvedomovať si dôležitosť mamografických a kolonoskopických vyšetrení a využívať preventívnu starostlivosť," doplnila Eileen Shiffrinová s tým, že nádor jej objavili počas bežnej kolonoskopie.
Otec Jeff zomrel v roku 2020 po nešťastnom, no tragickom páde. Shiffrinová následne prerušila sezónu, aby sa mohla venovať rodine a vyrovnať sa so smrťou milovaného otca.