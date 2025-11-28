Žampovci spoznali štartové čísla. Andreas má na stredisko v USA víťazné spomienky

Andreas Žampa sa v roku 2021 tešil v americkom stredisku Copper Mountain z víťazstva.
Andreas Žampa sa v roku 2021 tešil v americkom stredisku Copper Mountain z víťazstva. (Autor: Andreas Žampa/ facebook)
Sportnet|28. nov 2025 o 11:40
Pozrite si štartové čísla pre obrovský slalom v Copper Mountain.

Súrodencov Adama a Andreasa Žampovcov čaká v piatok v americkom stredisku Copper Mountain druhý obrovský slalom tejto sezóny Svetového pohára.

Kým starší Adam sa bude snažiť napraviť zaváhanie z úvodného podujatia v Söldene, kde vypadol v prvom kole, Andreas sa pokúsi druhýkrát zabodovať.

V sezónnej ouvertúre na ľadovci Rettenbach obsadil 28. miesto, za ktoré získal tri body a celkovo ôsmykrát v kariére bodoval v elitnom lyžiarskom seriáli.

Dobré spomienky má Andreas aj na Copper Mountain, kde na rozdiel od svojho brata súťažil. Najlepšie výsledky dosiahol v roku 2021, keď v Severoamerickom pohári najskôr vyhral obrovský slalom a o deň neskôr skončil ôsmy.

Podobne ako v Söldene budú mať Žampovci vysoké štartové čísla.

Andreas pôjde na trať prvého kola, ktoré štartuje o 18.00 SEČ, ako 43. v poradí a po Adamovi figurujú v 65-člennom štartovom poli už len piati pretekári.

Obrovský slalom otvorí Stefan Brennsteiner, no hlavným favoritom bude opäť Marco Odermatt. Suverén predošlých sezón bude mať šestku a môže nadviazať nielen na výhru zo Söldenu, ale aj na štvrtkový triumf v super-G.

Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov v Copper Mountain.

Štartová čísla - obrovský slalom v Copper Mountain

Číslo

Meno

Krajina

1

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

2

Žan Kranjec

Slovinsko

3

Thomas Tumler

Švajčiarsko

4

Henrik Kristoffersen

Nórsko

5

Loic Meillard

Švajčiarsko

6

Marco Odermatt

Švajčiarsko

7

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

8

Marco Schwarz

Rakúsko

9

Timon Haugan

Nórsko

10

Filip Zubčič

Chorvátsko

11

River Radamus

USA

12

Thibaut Favrot

Francúzsko

13

Raphael Haaser

Rakúsko

14

Atle Lie McGrath

Nórsko

15

Luca De Aliprandini

Taliansko

43

Andreas Žampa

Slovensko

60

Adam Žampa

Slovensko

