Žampovci spoznali štartové čísla. Andreas má na stredisko v USA víťazné spomienky

Súrodencov Adama a Andreasa Žampovcov čaká v piatok v americkom stredisku Copper Mountain druhý obrovský slalom tejto sezóny Svetového pohára.
Kým starší Adam sa bude snažiť napraviť zaváhanie z úvodného podujatia v Söldene, kde vypadol v prvom kole, Andreas sa pokúsi druhýkrát zabodovať.
V sezónnej ouvertúre na ľadovci Rettenbach obsadil 28. miesto, za ktoré získal tri body a celkovo ôsmykrát v kariére bodoval v elitnom lyžiarskom seriáli.
Dobré spomienky má Andreas aj na Copper Mountain, kde na rozdiel od svojho brata súťažil. Najlepšie výsledky dosiahol v roku 2021, keď v Severoamerickom pohári najskôr vyhral obrovský slalom a o deň neskôr skončil ôsmy.
Podobne ako v Söldene budú mať Žampovci vysoké štartové čísla.
Andreas pôjde na trať prvého kola, ktoré štartuje o 18.00 SEČ, ako 43. v poradí a po Adamovi figurujú v 65-člennom štartovom poli už len piati pretekári.
Obrovský slalom otvorí Stefan Brennsteiner, no hlavným favoritom bude opäť Marco Odermatt. Suverén predošlých sezón bude mať šestku a môže nadviazať nielen na výhru zo Söldenu, ale aj na štvrtkový triumf v super-G.
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov v Copper Mountain.
Štartová čísla - obrovský slalom v Copper Mountain
Číslo
Meno
Krajina
1
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
2
Žan Kranjec
Slovinsko
3
Thomas Tumler
Švajčiarsko
4
Henrik Kristoffersen
Nórsko
5
Loic Meillard
Švajčiarsko
6
Marco Odermatt
Švajčiarsko
7
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
8
Marco Schwarz
Rakúsko
9
Timon Haugan
Nórsko
10
Filip Zubčič
Chorvátsko
11
River Radamus
USA
12
Thibaut Favrot
Francúzsko
13
Raphael Haaser
Rakúsko
14
Atle Lie McGrath
Nórsko
15
Luca De Aliprandini
Taliansko
43
Andreas Žampa
Slovensko
60
Adam Žampa
Slovensko