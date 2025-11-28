ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain pretekmi prvého kola obrovského slalomu mužov.
V štartovej listine sa nachádzajú aj dvaja Slováci. S číslom 43 nastúpi Andreas Žampa, s číslom 60 jeho brat Adam.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 1. kolo (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
28.11.2025 o 19:00
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Stefan Brennsteiner (AUT)
2. Žan Kranjec (SLO)
3. Thomas Tumler (SUI)
4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Loïc Meillard (SUI)
6. Marco Odermatt (SUI)
7. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
8. Marco Schwarz (AUT)
9. Timon Haugan (NOR)
10. Filip Zubčić (CRO)
11. River Radamus (USA)
12. Thibaut Favrot (FRA)
13. Raphael Haaser (AUT)
14. Atle Lie McGrath (NOR)
15. Luca De Aliprandini (ITA)
16. Patrick Feurstein (AUT)
17. Léo Anguenot (FRA)
18. Joan Verdu (AND)
19. Anton Grammel (GER)
20. Sam Maes (BEL)
21. Alex Vinatzer (ITA)
22. Luca Aerni (SUI)
23. Alexis Pinturault (FRA)
24. Fabian Gratz (GER)
25. Alexander Schmid (GER)
26. Tormis Laine (EST)
27. Jonas Stockinger (GER)
28. Flavio Vitale (FRA)
29. Filippo Della Vite (ITA)
30. Giovanni Borsotti (ITA)
31. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
32. Eirik Hystad Solberg (NOR)
33. Christian Borgnæs (DEN)
34. Seigo Kato (JPN)
35. Lenz Hächler (SUI)
36. Lukas Feurstein (AUT)
37. Fabian Ax Swartz (SWE)
38. Albert Ortega (ESP)
39. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
40. Giovanni Franzoni (ITA)
41. Louis Muhlen-Schulte (AUS)
42. Diego Orecchioni (FRA)
43. Andreas Žampa (SVK)
44. Bridger Gile (USA)
45. Tiziano Gravier (ARG)
46. Erik Read (CAN)
47. Andrej Drukarov (LTU)
48. Isaiah Nelson (USA)
49. Fadri Janutin (SUI)
50. Loévan Parand (FRA)
51. Ryder Sarchett (USA)
52. Joshua Sturm (AUT)
53. Guerlain Favre (FRA)
54. Livio Simonet (SUI)
55. Sandro Zurbrügg (SUI)
56. William Hansson (SWE)
57. Hajata Wakacuki (JPN)
58. Linus Strasser (GER)
59. Tobias Kastlunger (ITA)
60. Adam Žampa (SVK)
61. George Steffey (USA)
62. Patrick Kenney (USA)
63. Noel Zwischenbrugger (AUT)
64. Hannes Amman (GER)
65. Stefan Babinsky (AUT)
1. Stefan Brennsteiner (AUT)
2. Žan Kranjec (SLO)
3. Thomas Tumler (SUI)
4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Loïc Meillard (SUI)
6. Marco Odermatt (SUI)
7. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
8. Marco Schwarz (AUT)
9. Timon Haugan (NOR)
10. Filip Zubčić (CRO)
11. River Radamus (USA)
12. Thibaut Favrot (FRA)
13. Raphael Haaser (AUT)
14. Atle Lie McGrath (NOR)
15. Luca De Aliprandini (ITA)
16. Patrick Feurstein (AUT)
17. Léo Anguenot (FRA)
18. Joan Verdu (AND)
19. Anton Grammel (GER)
20. Sam Maes (BEL)
21. Alex Vinatzer (ITA)
22. Luca Aerni (SUI)
23. Alexis Pinturault (FRA)
24. Fabian Gratz (GER)
25. Alexander Schmid (GER)
26. Tormis Laine (EST)
27. Jonas Stockinger (GER)
28. Flavio Vitale (FRA)
29. Filippo Della Vite (ITA)
30. Giovanni Borsotti (ITA)
31. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
32. Eirik Hystad Solberg (NOR)
33. Christian Borgnæs (DEN)
34. Seigo Kato (JPN)
35. Lenz Hächler (SUI)
36. Lukas Feurstein (AUT)
37. Fabian Ax Swartz (SWE)
38. Albert Ortega (ESP)
39. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
40. Giovanni Franzoni (ITA)
41. Louis Muhlen-Schulte (AUS)
42. Diego Orecchioni (FRA)
43. Andreas Žampa (SVK)
44. Bridger Gile (USA)
45. Tiziano Gravier (ARG)
46. Erik Read (CAN)
47. Andrej Drukarov (LTU)
48. Isaiah Nelson (USA)
49. Fadri Janutin (SUI)
50. Loévan Parand (FRA)
51. Ryder Sarchett (USA)
52. Joshua Sturm (AUT)
53. Guerlain Favre (FRA)
54. Livio Simonet (SUI)
55. Sandro Zurbrügg (SUI)
56. William Hansson (SWE)
57. Hajata Wakacuki (JPN)
58. Linus Strasser (GER)
59. Tobias Kastlunger (ITA)
60. Adam Žampa (SVK)
61. George Steffey (USA)
62. Patrick Kenney (USA)
63. Noel Zwischenbrugger (AUT)
64. Hannes Amman (GER)
65. Stefan Babinsky (AUT)
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je americké Copper Mountain.
Víťazstvo z predošlého obrovského slalomu bude obhajovať Marco Odermatt. Obrovský slalom v Copper Mountain sa naposledy jazdil v roku 1976. Odvtedy toto stredisko slúžilo prevažne ako tréningové centrum.
Svoje zastúpenie v týchto pretekoch bude mať aj Slovensko. V pretekoch sa predstavia bratia Žampovci.
Víťazstvo z predošlého obrovského slalomu bude obhajovať Marco Odermatt. Obrovský slalom v Copper Mountain sa naposledy jazdil v roku 1976. Odvtedy toto stredisko slúžilo prevažne ako tréningové centrum.
Svoje zastúpenie v týchto pretekoch bude mať aj Slovensko. V pretekoch sa predstavia bratia Žampovci.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.