Prvýkrát body v Söldene a na mojom najmenej obľúbenom kopci, teší sa Andreas Žampa

BRATISLAVA. V Söldene sa sezóna Svetového pohára mužov v obrovskom slalome začala v náročných podmienkach - pretekárom komplikoval štart silný vietor, husté sneženie a znížená viditeľnosť.
Diváci videli dramatický súboj Marca Odermatta a Marca Schwarza, v ktorom bol úspešnejší fenomén posledných rokov zo Švajčiarska. Odermatt si v Söldene pripísal tretie víťazstvo, Schwarz sa prvýkrát po zranení umiestnil na pódiu.
Tretí skončil Nór Atle Lie McGrath.
Do sezóny výborne vstúpil Andreas Žampa. Tridsaťdvaročný Slovák sa prvýkrát v kariére dokázal na ľadovci Rettenbach prebojovať do druhého kola, keď obsadil 28. miesto a pripísal si tri body.
„Prvýkrát body v Söldene – a to na mojom najmenej obľúbenom kopci,“ usmieval sa slovenský lyžiar.
Vietor zamiešal karty
Silný vietor donútil organizátorov posunúť štart nižšie, čím pretekári prišli o približne desať bránok v hornej pasáži, ktorá býva tradične fyzicky najnáročnejšia.
„Bolo by nereálne v takýchto podmienkach pretekať,“ komentovala situáciu Francesca Marsagliová pre Eurosport.
Podľa riaditeľa mužských pretekov SP Markusa Waldnera boli poryvy vetra také silné, že štart z vrchnej pasáže by nebol „ani regulárny, ani bezpečný“.
„Môže to mať vplyv na výsledky dnešných pretekov. Bude to chcieť na skrátenej trati dynamický prejav,“ vysvetľoval komentátor Dominik Kárnik.
„Hore bol brutálny vietor. Som rád, že preteky skrátili. Možno to dá šancu aj tým s vyšším číslom,“ prezradil Lucas Braathen, ktorý napokon nedokončil prvé kolo.
Napínavý súboj
Napriek úpravám trate zostávali favoritmi skúsení lyžiari, ktorí sa očakávane pobijú o malý glóbus za obrovský slalom.
„Sölden je vždy otáznik. Nevieme, ako sme na tom v porovnaní s ostatnými,“ priznal obhajca trofeje Odermatt.
„Mal som výborné leto, tvrdo som trénoval a cítim sa pripravený. Nemôžeme sa sústrediť len na olympiádu – potrebujeme dobrý rytmus už od začiatku sezóny.“
V úvodnej jazde potvrdil svoju dominanciu Odermatt – predviedol technicky čistý, plynulý prejazd a dostal sa do čela. Za ním len o stotinu sekundy zaostal rakúsky favorit Schwarz, čo sľubovalo napínavé druhé kolo a vyrovnaný boj o prvé body sezóny.
Posunutý štart
Pred druhým kolom panovali v rakúskom stredisku extrémne podmienky. Husté sneženie a silný vietor zamestnali organizátorov naplno – technická čata musela opakovane odstraňovať nánosy čerstvého snehu z trate, aby sa vôbec dalo štartovať.
Jury po konzultácii s meteorológmi rozhodla, že druhé kolo sa začne o hodinu neskôr - o 14:00.
„V druhom kole to bude boj. Podmienky budú náročné, viditeľnosť slabá. Pokúsim sa o čo najlepší výsledok,“ vyhlásil Odermatt, ktorý útočil na ďalšie víťazstvo v Söldene.
Bezpečná jazda vyhrala
Atle Lie McGrath predviedol vo finále fantastický záver a vďaka odvážnej jazde si zabezpečil miesto na pódiu.
Rakúšan Schwarz šiel naplno a po výbornej druhej jazde sa dostal do priebežného vedenia – pre neho to znamenalo prvé pódium po vážnom zranení a zároveň prvé od roku 2023.
Napokon ho však predstihol Odermatt, ktorý zvolil bezpečnejšiu, no precíznu jazdu a potvrdil, že v Söldene zostáva kráľom obrovského slalomu. Zvíťazil o 24 stotín sekundy.
„Je to perfektný štart do novej sezóny. Očakávania boli veľké, vlani som tu vypadol, takže som chcel zájsť uspokojivú jazdu – a to sa mi podarilo. V prvom kole som sa cítil veľmi dobre, v druhom bola horšia viditeľnosť, ale vyvaroval som sa veľkej chyby.
Vďaka konzistentnej jazde som sa dostal k víťazstvu. Tento rok je konkurencia obrovská – čaká nás veľký boj o glóbus,“ hodnotil pre FIS.
Švajčiar zaznamenal v Söldene tretie víťazstvo.
Nahnevaný Adam, spokojný Andreas
Slovenských fanúšikov potešil výkon Andreasa Žampu. S číslom 45 sa po prvom kole dostal na 29. miesto so stratou 2,40 sekundy, čím sa na ôsmy pokus konečne prebojoval do druhého kola na kopci, ktorý pre neho doteraz býval zakliaty.
V druhej jazde zajazdil odvážne – v hornej časti patril k najrýchlejším, no v spodnej časti trate stratil približne pol sekundy. Napokon obsadil 28. miesto.
„Som rád za strmú časť, viem, že lyžujem naozaj rýchlo a dobre. Škoda, že v druhom kole to nebolo až také plynulé, ale mám za sebou výborný štart a prvé body. Verím, že to pôjde len lepšie a že sa nám bude dariť tak, aby sme tým dokázali osloviť aj mládež.“
Napriek tomu získal dôležité body do hodnotenia Svetového pohára a pripomenul tak svoju formu z minulej sezóny, keď skončil 18. v Alta Badii.
Jeho starší brat Adam nedokončil prvé kolo. „So štartovým číslom 65 to bol boj, ale je to len začiatok sezóny,“ hodnotil Adam Žampa po nevydarených pretekoch.
„Mrzí ma, že som vypadol. Chcel som to do roviny pustiť príliš narovno a na rozbitej trati mi ušla spodná lyža – klasicky som vypadol na vnútornej. Štve ma to, ale na druhej strane ma teší, že Andy postúpil do druhého kola. Vidieť, že na sebe maká, a to je v olympijskej sezóne veľmi dôležité.“