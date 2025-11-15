Shiffrinová v Levi pôsobila ako zo svojich najslávnejších rokov. Mám husiu kožu, reagovala expertka

BRATISLAVA. Úžasná séria v Levi pokračuje. Za posledných desať rokov nepoznali vo fínskom stredisku inú víťazku ako Mikaelu Shiffrinovú alebo Petru Vlhovú.
Američanka potvrdila, že zjazdovka Black Levi jej svedčí. V sobotňajšom slalome predviedla impozantný výkon a súperkám nedala najmenšiu šancu.
„Nečakala som tak dominantné víťazstvo,“ povedala pre FIS po náskoku 1,66 sekundy na druhú Laru Colturiovú.
Premiérové slalomové pódium si pripísala Emma Aicherová z Nemecka, ktorej strata sa blížila k trom sekundám.
VIDEO: Zostrih slalomu žien v Levi
Fantastická Američanka
Dürrerová štartovala s číslom dva a predviedla čistú jazdu. Držala ideálnu stopu, mala dobré naviazanie oblúkov a rýchlosť si vedela preniesť aj do roviny. Solídny začiatok, ale nič, čo by nastavilo vysokú latku.
Shiffrinová ju však okamžite odstavila na vedľajšiu koľaj. Náskok 1,49 sekundy hovoril sám za seba. Jazda bez technickej chyby, plynulý rytmus, žiadne zaváhanie.
„Fúúúúúú, zanechala obrovský dojem,“ vydýchol komentátor ČT Sport Tomáš Budka.
„Bolo to niečo úžasné. Podala fantastický výkon. Ostatné lyžiarky to budú mať zložité, pretože Američanka predviedla naozaj niečo výnimočné,“ uviedla expertka Eurosportu Eva Kurfüstová.
Bývalá lyžiarka Šárka Strachová upozornila na to, čo bolo vidieť aj bez komentára: väčšine dievčat chýbala istota. Ona sama vyzdvihla dynamiku a zrýchľovanie v každom oblúku – presný opak toho, čo predvádzala väčšina lyžiarok.
Z jej slov bolo cítiť, že ak sa niektorá na Shiffrinovú neprilepí, napätie rýchlo zmizne.
Zrinka Ljutičová bola prvá, ktorá vyzerala, že má na to odpovedať. Silná jazda, presné načasovanie, držala vysoké tempo. Napokon sa zaradila za Dürrerovú.
Prekvapila však devätnásťročná Lara Colturiová. Reprezentantka Albánska čisto napájala oblúky a v závere dokonca zrýchlila. Strata okolo sekundy bola vzhľadom na priebeh veľmi dobrá.
Zimomriavky z jazdy
Dürrerová v druhom kole bojovala o pódium, ale nestačilo to. Zaradila sa za tímovú kolegyňu Aicherovú, ktorá tak získala svoje prvé slalomové pódium v kariére.
Colturiová išla veľmi silno. Držala vysoké tempo, čisté oblúky a svoj náskok navyšovala. Po jej dojazde bolo jasné, že vytvorila reálny tlak na Shiffrinovú.
„Krásne rozsahy v najstrmšej časti, ktoré dovolia lyžiarke prejsť čisto. Skvelá jazda,“ chválila Strachová.
Shiffrinová to však celé uzavrela. Jazdila koncentrovane, naplno, tempo nestrácala v žiadnom úseku. Najlepší čas druhého kola potvrdil jej prevahu.
„Ide s ohromnou istotou a stabilitou, bez toho, aby zásadne stratila rýchlosť,“ komentovala Strachová.
„Ide skvelo, mám husiu kožu,“ hovorila Kurfüstová.
Bude to jej sezóna?
Shiffrinová po dojazde priznala, že taký dominantný výsledok nečakala.
„Počas leta sme s tímom odviedli dobrú prácu, ktorú som zužitkovala. Som rada, že na tejto pozícii a takto som vykročila do sezóny. Je to pre mňa dôležité nielen preto, že je to olympijská sezóna, ale aj sezóna po zranení,“ povedala víťazka pre FIS.
Komentátor Eurosportu Dominik Kárnik si spomenul na jej dominantné roky, keď v slalome vyhrávala s náskokom dvoch sekúnd.
„Na jej jazde vidím paralely s jej dominantnými sezónami v slalome. Jej vedenie lyží je priame, žiadne zbytočné nadchádzanie, fázovanie oblúkov je čisté tak, že na ich začiatku je absolútne zrovnaná,“ chválil.
Doplatila na zdravotné problémy
Slovenka v českých farbách Martina Dubovská išla do Levi s otáznikom. Posledné týždne riešila problémy s chrbtom, pauza bola dlhšia než mesiac a bolo to na nej vidieť.
Pred pauzou mala výborné tréningové obdobie, teraz však priznávala, že dva mesiace poriadne netrénovala.
„Očakávania sú zmiešané. Dám však do toho všetko,“ uviedla pre ČT Sport.
Vrchnú časť zvládla dobre a v rovine sa jej cit stále nestratil, ale po zranení jej chýbalo prepojenie jazdy. Strata štyri sekundy presne ukázala, v akom stave sa momentálne nachádza.
Dubovská obsadila po prvom kole 49. miesto.