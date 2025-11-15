Skvelé správy! Vlhová nepociťuje v tréningu bolesti a živí olympijskú nádej

BRATISLAVA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa v tichosti vracia do rytmu, v akom je známa – systematicky, cielene a s tvrdosťou.
Svoje prvé kroky po návrate robí na ľadovci Stelvio v Taliansku.
V podobnej situácii bola aj vlani. Vtedy jej tím veril, že presun na sneh otvorí cestu k plnému návratu do vrcholového lyžovania.
Napokon však musela podstúpiť druhú operáciu, pretože neexistovala iná možnosť, ako bezpečne pokračovať v tréningovej záťaži.
Lyžuje bez bolesti
Tentoraz je situácia odlišná.
„Počúvam z jej okolia, že ju koleno nebolí. Konečne môže ísť do tréningu bez bolesti a môže sa pripravovať na to, čo je dôležité – zimné olympijské hry,“ povedala v štúdiu JOJ Šport bývalá lyžiarka Jana Wolnerová.
Všetko prebieha pod vedením trénera Mateja Gemzu, ktorý so slovenskou reprezentantkou pracuje už niekoľko rokov. Podľa vyjadrení trénerského tímu potrebuje Vlhová minimálne 50 kvalitných tréningových dní na snehu.
Zatiaľ však nie je jasné, na akých pretekoch sa objaví.
„Je to veľmi dôležitá otázka, ale odpovedať na ňu bude Petra a jej trénerský tím. Čo sa týka ambícií, je pred nami olympijská sezóna. Každý športovec robí všetko pre to, aby sa mohol zúčastniť olympiády.
Takže čo najskôr by mala začať súťažiť – preto je tu celý tento tréning a záťaž. Ostatné veci budú smerovať k tomu.
Nemôžeme však preskakovať ďalšie míľniky, ktoré máme nastavené,“ uviedol manažér Richard Galovič.
Cieľ je jasný
Galovič zdôraznil, že Tím Vlha urobí maximum, aby 30-ročná lyžiarka štartovala pod piatimi kruhmi a mohla obhajovať zlato z Pekingu.
„Bolo by to naplnenie všetkých našich snov a urobíme absolútne maximum. Ale sme si plne vedomí, že dva roky nelyžovala. Pôjdeme deň po dni.
Nesmieme urobiť žiadne chyby. Musíme dbať na to, aby športovec – aj vzhľadom na krátkosť času – nebol chorý, nemal virózu, a aby nedošlo k zbytočnému prerušeniu alebo skráteniu prípravy.“
Olympijské hry štartujú 6. februára.