Premiéra v Levi ako veľká škola. Mladý slalomár verí, že ho posunie k medaile na juniorských MS

Síce Petra Vlhová v Levi štartovať nebude, slovenskí priaznivci lyžovania budú mať svoje želiezko v ohni. Premiéru vo Svetovom pohári si odkrúti rodák z Levoče ADAM NOVÁČEK.
Hovorí, že už ako malý sedával pri televízii a s obdivom sledoval najväčšie hviezdy svetového slalomu. „Je to pre mňa splnený sen, pretože od mala ich sledujem v priamych prenosoch a teraz sa s nimi môžem porovnávať,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.
Jeho debut pod fínskym polárnym kruhom má pre neho príchuť veľkej výzvy – spája sa v ňom obrovská radosť aj rešpekt. Vníma nervozitu, no tú prevyšuje nadšenie, že sa prvýkrát postaví na štart medzi mužov. Verí, že tlak zvládne a do svojho prvého štartu dá všetko.
K miestenke sa prebojoval až na konci minulej sezóny po dlhom naháňaní FIS bodov a svetového rebríčka. Ciele má jasné a realistické: užiť si debut, zbierať skúsenosti, znižovať FIS body a krok po kroku si vylepšovať štartové číslo.
V rozhovore sa dozviete:
- Čo v ňom vyvoláva premiéra v Levi
- Ako sa prebojoval do Svetového pohára
- Ktoré výsledky mu najviac pomohli
- Čo si odniesol z prípravy v Ushuaie a Čile
- Ako pracuje s hlavou a rituálmi pred štartom
- Prečo chce rozšíriť svoj tím
- Aké ciele si dáva do ďalších sezón
Čaká vás debut vo Svetovom pohári vo fínskom Levi. Čo u vás prevažuje – nadšenie alebo nervozita?
Nadšenie je veľké. Po tých rokoch driny som si vybojoval možnosť štartovať vo Svetovom pohári a veľmi sa na to teším. Samozrejme, je tam aj nervozita – sú to prvé preteky, prvý štart, veľa ľudí a pozornosti. Verím však, že to zvládnem, dám do toho všetko a uvidíme, aký bude výsledok.
Kedy ste zistili, že ste sa kvalifikovali do Svetového pohára? Ako prebieha kvalifikácia?
Podarilo sa to na konci sezóny, v marci 2025. V mužskej kategórii musí byť pretekár do 150. miesta vo svetovom rebríčku podľa FIS bodov. Na FIS pretekoch si treba vyjazdiť čo najlepšie body a dostať sa do top 150.
Aké boli vaše pocity, keď ste to zistili?
Mali sme to ako cieľ celej uplynulej sezóny a naháňali sme to až do konca. Pohybovali sme sa okolo 160. miesta a v marci to napokon „spadlo“. Spadol nám kameň zo srdca, boli sme veľmi šťastní, že môžem v ďalšej sezóne štartovať vo Svetovom pohári.
Boli zlomové preteky, ktoré vám to otvorili, alebo skôr kontinuálna práca?
Najlepší výsledok z pohľadu FIS bodov bol z majstrovstiev Českej republiky, kde som skončil druhý a vyjazdil som si 22 bodov. Ďalšie výsledky boli okolo 23–24 bodov, mal som ich tri–štyri. Skombinovalo sa to a vyšlo to na 22 bodov – teraz som okolo 130. miesta.
Vráťme sa k Levi. Aké máte ciele pri prvom štarte vo Svetovom pohári?
Nemám veľké očakávania. Štartové číslo bude vysoké – pri týchto FIS bodoch možno 65–70. Trať už nebude v top podmienkach a kvalifikovať sa do druhého kola bude veľmi ťažké. Hlavne si to chcem užiť, sú to moje prvé preteky takéhoto typu.
Pripravujete sa na trať v Levi špeciálne? Pozreli ste si videá alebo ste dostali rady od domácich?
Poradili mi fínski pretekári, ktorí tam trénujú každý rok a kopec dobre poznajú. Na pretekovom kopci som ešte nebol, trénujeme na vedľajšom – je úplne ľadový, podmienky sú podobné ako na pretekoch. Sme tu už dva týždne, podmienky sú skvelé. Trať by sa nemusela veľmi rozbiť ani pri mojom čísle.
Na štarte budete stáť vedľa hviezd – Kristoffersen, Noel... Je to splnený sen?
Áno. Od mala ich sledujem, sú to moje vzory. Teraz sa s nimi môžem porovnávať – štartovať z rovnakej búdky, na rovnakom kopci. Je to pre mňa veľká výzva aj nadšenie.
V lete ste trénovali aj na južnej pologuli. Kde presne a s akým cieľom?
Boli sme v Ushuaie, úplne na juhu. Trénovali sme hlavne slalom a štartoval som v dvoch pretekoch Juhoamerického pohára – 11. a 12. miesto, čo nie je zlý vstup do sezóny už v auguste.
Vyjazdil som si dvadsaťšesť FIS bodov, čo tiež nie je zlé pred európskou sezónou. Potom sme sa presunuli do Čile, ale plánované tretie kolo zrušili pre podmienky – nasnežilo príliš veľa.
Potrebovali ste v lete na niečom špeciálne zapracovať?
Pracovali sme najmä na technických stránkach na lyžiach. Nič extra špecifické na suchu alebo na lyžiach sme neriešili.
Lyžovanie je aj o hlave. Pripravujete sa aj mentálne?
Mentálneho trénera zatiaľ nemám. Verím, že už vyššie súťaže ma mentálne posunuli a aj Levi mi v tomto smere pomôže – bude to veľká skúsenosť.
Máte pred pretekmi rituály?
Určite dobrá rozcvička a kvalitné rozlyžovanie. Pred štartom Svetového pohára je rozcvičovací slalom – spravím si maximálne dve jazdy, aby som sa neunavil zbytočne, a získam dobrý pocit. Potom ešte kondičná rozcvička na štarte, rozdýchať sa – nič špeciálne.
Minulú sezónu ste sa stali majstrom Slovenska v slalome. Čo pre vás znamená titul?
Som veľmi rád, ale jazdil som tam s malým zranením členka. V medzinárodnej konkurencii som bol ôsmy, čo ma mrzí. Mrzí ma, že som to nevyhral aj celkovo. Aspoň domáci titul ma teší.
Ako je na tom členok dnes?
Doliečili sme to hneď, bola to maličkosť. Do troch týždňov bolo všetko v poriadku a už ho vôbec necítim.
Predstavili ste sa aj na svetovom šampionáte v Saalbachu 2025. Čo vám to dalo?
Veľkú skúsenosť. Atmosféra, štart medzi najlepšími… V tímovej kombinácii som mal číslo jeden a zajazdil slušný čas, v slalome 33. miesto. Teší ma to a chcem v tom pokračovať.
Prechod z juniorov do Svetového pohára býva náročný. V čom bude najväčší rozdiel?
Možno sa nám trochu rozrastie tím. Pracujeme na tom, aby pribudol fyzioterapeut či servisný technik. Keď vidím, aký servis majú najlepší pretekári, je to obrovská výhoda. Nemusia sa vôbec starať o nastavenie lyží, len regenerujú. A, samozrejme, samotná úroveň pretekárov vo Svetovom pohári je úplne inde.
Kto tvorí váš tím?
Jeden hlavný tréner a dvaja manažéri – tímový manažér a ďalší manažér je môj otec. Teraz v Levi je so mnou len hlavný tréner.
Kto je vaším hlavným trénerom?
Ivan Nardi z Talianska.
Aké máte plány na túto sezónu?
Začíname v Levi. Potom kontinentálne poháre – Európsky, Americký, Ázijský, lebo tam sa dá vyjazdiť pätnásť FIS bodov. Ak by som ich mal, vo Svetovom pohári by som štartoval okolo čísla štyridsať. Plán je znížiť FIS body a zlepšiť štartové číslo.
Uvidia vás slovenskí diváci budúci týždeň v rakúskom Gurgli?
Nie. Zostávam v Levi na Európskom pohári, ktorý je v rovnakých termínoch. Uvidia ma v Alta Badii 22. decembra.
Plánujete účasť aj na juniorskom šampionáte?
Áno. Momentálne som piaty najlepší junior vo svetovom rebríčku, verím v medailu.
Zameriavate sa výlučne na slalom?
Áno. Obrovský slalom trénujeme menej, skôr z neho berieme technické prvky do slalomu. Možno pôjdem FIS preteky alebo majstrovstvá Slovenska v obrovskom slalome, ale oveľa menej.
Ako to vyzerá s olympijskou miestenkou?
Momentálne má Slovensko stále iba jednu. Oveľa lepšie je na tom Andreas Žampa, ktorý tento rok bodoval v Söldene. Dostať sa tam bude veľmi ťažké, ale všetko je možné – spravím pre to maximum.
Čo by pre vás znamenal úspech na konci tejto zimy?
Vyhrať kontinentálny pohár – americký alebo ázijský – a mať pätnásť FIS bodov. V ďalšej sezóne potom štartovať vo Svetovom pohári so štartovým číslom okolo štyridsať.
Ako ste sa vlastne dostali k lyžovaniu?
Ako dva a polročný – ani si to nepamätám. Priviedli ma k tomu rodičia. Starší brat začal lyžovať v levočskom klube a ja som ho obdivoval, chcel som ísť za ním. Postavili ma na lyže, chodili sme na mládežnícke preteky Slovenského pohára, hneď som vyhral – a posúvali sme sa krok po kroku až sem.
Pokračuje váš brat v lyžovaní?
Nie. Keď prechádzal do juniorov, skončil a rozhodol sa pre štúdium.
Ako prežívajú vaše preteky rodičia?
Keď som bol mladší, chodili so mnou stále. Posledné roky prestali, ale doma ma plne podporujú. Teraz, keď začína moja cesta vo Svetovom pohári, určite zase začnú chodiť aj osobne.
Mali ste v detstve lyžiarsky vzor?
Marcel Hirscher – vyhral najviac pretekov v mužskej kategórii. Je môj celoživotný vzor.
Zažili ste obdobie, keď sa nedarilo a rozmýšľali ste nad koncom?
Mal som ťažšie obdobia – podľa mňa každý športovec. Nikdy som nerozmýšľal, že skončím, skôr ako sa z toho dostať. Vždy to prešlo. Prebojovať sa tam, kam chceš, znamená aj úpadky. Každý lyžiar tým prejde.