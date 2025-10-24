Nová sezóna, nové návraty, nové emócie. Aký príbeh napíše Petra Vlhová?

BRATISLAVA. Keď sa posledný októbrový víkend do Söldenu po letnej prestávke vrátia davy fanúšikov a tribúny pod ľadovcom Rettenbach zaplnia vlajky a zvonce, začne sa nová sezóna Svetového pohára v alpskom lyžovaní.
Biely cirkus vstupuje do sezóny 2025/26 – olympijskej, nabitej očakávaniami, návratmi aj rozlúčkami.
Slovenských priaznivcov zaujíma, kedy a ako sa na zjazdovky vráti Petra Vlhová. Úspešná lyžiarka ohlásila pred začiatkom sezóny návrat, no ešte potrebuje niekoľko kvalitných tréningov na snehu.
Marco Odermatt chce potvrdiť, že jeho dominancia nie je len šťastná zhoda okolností, Mikaela Shiffrinová sa opäť chystá tancovať medzi slalomovými tyčami a Federica Brignoneová bojuje s časom, aby sa po vážnom zranení stihla postaviť na lyže.
Aleksander Aamodt Kilde sa po necelých dvoch rokoch pripravuje na návrat do bieleho cirkusu, a do toho Lara Gutová-Behramiová, jedna z posledných hviezd „starej gardy“, ohlasuje koniec kariéry.
Kalendár so zmenami
Svetový pohár odštartuje tradične v Söldene (25.–26. októbra) obrovským slalomom. Nasledujú slalomy v Levi a Gurgli, no prvý výrazný presun nastane už v novembri.
Po dlhých rokoch sa totiž séria vracia do Copper Mountain v Colorade, kde sa pôjdu technické disciplíny. Tradičná zastávka v Killingtone už nie je súčasťou tohtosezónneho kalendára.
Európska časť sezóny prinesie nové mená na mape – Livigno preberie štafetu od Bormia a stane sa dejiskom mužského super-G na konci decembra. Crans Montana sa zapíše do kalendára ako testovacie miesto pred MS 2027.
Po januári sa kolotoč na tri týždne zastaví – prichádza olympijská prestávka. Po hrách sa cirkus opäť roztočí a vyvrcholí v Lillehammeri (21.–25. marca).
Sezóna bude rozsiahla: muži absolvujú 38 pretekov (20 technických a 18 rýchlostných), ženy 37 (20 a 17).
FIS sa po kritike posledných rokov snažila o väčšiu rovnováhu medzi disciplínami, čo ocenia najmä rýchlostní špecialisti.
Olympijský vrchol: Miláno–Cortina 2026
Najväčšia pozornosť sezóny sa sústredí na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine (6.–22. februára 2026). Muži sa predstavia v Bormiu na legendárnej zjazdovke Stelvio, ženy v Cortine d’Ampezzo na svahu Tofane.
Pretekári musia počas celej sezóny balansovať medzi rizikom a udržaním formy, medzi túžbou po bodoch do Svetového pohára a snom o piatich kruhoch.
Kto obhajuje glóbusy z vľaňajšej sezóny:
Celkové prvenstvo – Marco Odermatt, Federica Brignoneová
Zjazd – Marco Odermatt, Federica Brignoneová
Super-G – Marco Odermatt, Lara Gutová-Behramiová
Obrovský slalom – Marco Odermatt, Federica Brignoneová
Slalom – Henrik Kristoffersen, Zrinka Ljutičová
Kto obhajuje zlato zo ZOH Peking 2022:
Zjazd – Beat Feuz, Corinne Suterová
Super-G – Matthias Mayer, Lara Gutová-Behramiová
Obrovský slalom – Marco Odermatt, Sara Hectorová
Slalom – Clément Noël, Petra Vlhová
Kombinácia – Johannes Strolz, Michelle Gisinová
Vlhovej pokus o návrat
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po ťažkom páde v Jasnej, po ktorom jej operovali pravé koleno a neskôr riešila komplikácie s chrupavkou, vracia postupne späť do rytmu.
V lete a na jeseň dokončila ďalšiu fázu rehabilitácie a v októbri sa prvýkrát postavila na sneh.
Jej tím potvrdil opatrný návrat – „najprv tréning, až potom preteky“, pričom cieľom je stihnúť plnohodnotnú zimnú porciu a obhajobu olympijského slalomu v Cortine, pokiaľ to zdravotný stav dovolí.
„Čo sa týka nejakých ambícií, tak samozrejme, je pred nami olympijská sezóna. Každý športovec robí všetko pre to, aby sa mohol zúčastniť olympiády.
Takže čo najskôr by mala začať súťažiť, preto vlastne ten tréning a celá tá záťaž, ostatné veci budú smerovať k tomu. Ale nemôžeme predbehnúť ďalšie míľniky, ktoré máme nastavené. Pre túto chvíľu môžem s veľkou radosťou potvrdiť, že sa presúvame na sneh,“ uviedol manažér jej tímu Richard Galovič.
Po vynechaných MS 2025 tak ide o reálny comeback plánovaný s rozvahou: viac zdravia, menej rizika, postupné zvyšovanie záťaže.
Vlhovej novým trénerom sa stal Matej Gemza, ktorý predchádzajúce roky pôsobil ako asistent.
Bude opäť dominovať?
Mikaela Shiffrinová je fenomén. Na svojom konte má neuveriteľných 101 víťazstiev v kolotoči SP.
Americká lyžiarka vstupuje už do svojej trinástej sezóny a v každej si drží absolútnu úroveň, hoci aj ona už vie, že tempo kariéry sa nedá udržať donekonečna.
V olympijskom roku sa sústredí na technické disciplíny – slalom a obrovský slalom.
Zároveň naznačila, že by sa v úvode sezóny chcela postaviť aj na štart niekoľkých pretekov super-G, disciplíny, ktorú si vždy užívala. „Milujem super-G,“ povedala počas mediálneho dňa značky Atomic.
„Rada by som to skúsila hneď na začiatku sezóny. Trénovala som trochu super-G, ale potrebujem ešte viac tréningov, aby som mohla súťažiť. Chcem to skúsiť na začiatku sezóny a potom sa rozhodneme, či má zmysel pokračovať aj pred olympiádou, alebo to necháme až po nej.“
V pretekoch SP bude opäť favoritkou, no zároveň bude musieť odolávať rastúcej konkurencii. Malý glóbus za slalom obhajuje chorvátska hviezda Zrinka Ljutičová, ktorá využila jej absenciu.
Ak však Shiffrinová nájde balans medzi rozvahou a dravosťou, môže opäť ukázať, že ani po desiatich rokoch na vrchole jej nikto nesiaha po pätách.
Boj s telom aj časom
Minulú sezónu ovládla, potom prišiel pád. Brignoneová si v apríli pri páde počas pretekov na talianskom šampionáte zlomila ľavú nohu a poškodila väzy v kolene.
Operácie, rehabilitácia, neistota. Energická Talianka teraz čelí najťažšiemu boju kariéry – boju s vlastným telom.
Jej cieľom už nie je len víťazstvo, ale návrat. Olympiáda v Cortine by pre ňu bola symbolická – doma, pred talianskymi fanúšikmi, ktorí ju milujú. Zatiaľ však nik nevie, či sa na štart vôbec postaví.
„Zranila som sa v najlepšom momente mojej kariéry, môjho života. A to ma trápi. Nechcem skončiť s lyžovaním takto. Milovala som tento šport natoľko, že chcem odísť šťastná, s dobrým pocitom na svahu.“
Rodáčka z Milána priznala, že nikdy nezíska úplnú hybnosť v kolene, a hoci by sa rada zúčastnila domácich olympijských hier, je priskoro povedať, či sa jej to podarí.
„Makám ako šialená, aby som sa mohla zúčastniť,“ dodala. „Ľudia chcú, aby som tam bola, a som vďačná. Ale tým, ktorí hovoria, že je to jednoduché, by som rada navrhla, aby si vymenili svoju zdravú nohu za moju zranenú.“
Rozlúčka v štýle šampiónky
Lara Gutová-Behramiová ohlásila, že sezóna 2025/26 bude jej posledná.
„Je to moja posledná sezóna, ale nebudeme o tom hovoriť každý víkend! Tento rok ma čaká ešte tridsať pretekov, nie sú to len jedny a hotovo. Bude to dlhá sezóna, ako každý rok. Vyžaduje si to sústredenie,“ povedala na začiatku októbra počas tlačovej konferencie.
Švajčiarska hviezda, ktorá debutovala ešte ako tínedžerka, si v posledných rokoch prešla osobným aj športovým znovuzrodením. Vyhrala olympijské zlato, získala glóbusy, prekonala zranenia aj pochybnosti. Teraz chce odísť na vrchole – s čistým štítom.
Olympiáda v Taliansku bude pre ňu symbolická – posledný veľký tanec. Gutová-Behramiová chce ešte raz ukázať, že aj po takmer dvadsiatich rokoch v kolotoči má v sebe eleganciu, presnosť a chladnú hlavu, ktorá rozhoduje o medailách.
Ak sa jej podarí zakončiť kariéru na pódiu, bude to dokonalé vyvrcholenie jej príbehu.
Muž, ktorý prepisuje fyziku
Marco Odermatt jazdí tam, kde ostatní brzdia – keď súperi hľadajú istotu, on ešte pritlačí na plyn. V jeho jazdách je čistý inštinkt, odvaha a rýchlosť, ktorá sa nebojí rizika ani chýb.
V minulej sezóne získal štvrtý veľký glóbus a pridal k nemu víťazstvá v super-G, obrovskom slalome aj zjazde. Získal všetko, čo sa dalo.
Olympijský rok je pre Odermatta obrovskou skúškou mentálnej aj fyzickej odolnosti. Musí zvládnuť tlak a zároveň si udržať rovnováhu medzi dominanciou a zdravím.
Ak zvládne olympijský rok bez úpadku formy, pridá sa k legendám, akými boli Hermann Maier a Marcel Hirscher – k pretekárom, ktorí nielen zbierali víťazstvá, ale posúvali hranice športu a menili predstavu o tom, čo je v alpskom lyžovaní vôbec možné.
Súboj generácií
Sezóna 2025/26 sľubuje viac než len preteky. Je to stretnutie generácií – Odermatt ako nový vládca, Shiffrinová ako večná vládkyna, Gutová-Behramiová ako odchádzajúca legenda a Brignoneová, Vlhová či Kilde ako symboly návratu.
Do popredia sa tlačia mladé vychádzajúce hviezdy – Zrinka Ljutičová, Lara Colturiová, Lucas Braathen a Franj von Allmen.
Generácia, ktorá už neklope na dvere, ale ich otvára naplno.
Olympijská prestávka prinesie najväčšiu skúšku: kto si udrží formu, kto stratí rytmus, kto sa psychicky nezlomí.
A keď sa v marci v Lillehammeri zatvoria brány sezóny, bude jasné, kto túto zimu zvládol nielen ako lyžiar, ale aj ako človek – kto ustál tlak, prekonal zranenia a uniesol váhu vlastných ambícií.