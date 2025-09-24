Brignoneová maká ako šialená. Rady čerpala aj od lyžiarky, ktorá podstúpila 20 operácii

BRATISLAVA. Talianska lyžiarka Federica Brignoneová povedala, že jej zotavovanie po operácii nohy sa môže natiahnuť aj za zimné olympijské hry v Miláne a Cortine vo februári a priznala, že stále nevie, kedy sa vráti k súťažiam.
Tridsaťpäťročná pretekárka, jedna z najväčších talianskych medailových nádejí, si v apríli na talianskom šampionáte zlomila obe nohy.
„Niektorým ľuďom trvalo dva roky, kým sa vrátili po podobnom zranení,“ povedala dvojnásobná celková víťazka Svetového pohára (2020 a 2025) pre denník Il Corriere della Sera v stredu.
„Kedy znova budem lyžovať a pretekať? Stále neviem.“
Brignoneová uviedla, že po dvoch operáciách strávila celé mesiace takmer výlučne v klinike JMedical v Turíne a že rady jej poskytovala aj Rakúšanka Nina Ortliebová, ktorá počas kariéry absolvovala množstvo zákrokov.
„Nina Ortliebová, ktorá podstúpila 20 operácií, bola natoľko láskavá, že mi dala praktické rady: ako sa osprchovať, umyť si vlasy, zvládnuť bežné činnosti, ktoré sa stali komplikovanými,“ povedala.
Dodala, že mala ťažké chvíle, keď jej oznámili, že je potrebná druhá operácia.
„Nekráčala som dobre, nevedela som vyjsť po schodoch, koleno bolo opuchnuté. Hovorila som si: Stále takto po štyroch mesiacoch? Ale boli aj momenty, keď som sa cítila silná, odolná, pozitívna. Skrátka bojovníčka, akou som,“ dodala.
Rodáčka z Milána povedala, že nikdy nezíska úplnú hybnosť v kolene a hoci by sa rada zúčastnila domácich olympijských hier, je priskoro povedať, či sa jej to podarí.
„Makám ako šialená, aby som sa mohla zúčastniť,“ dodala. „Ľudia chcú, aby som tam bola, a som vďačná. Ale tým, ktorí hovoria, že je to jednoduché, by som rada navrhla, aby si vymenili svoju zdravú nohu za moju zranenú.“
Zimné olympijské hry 2026 sa uskutočnia od 6. do 22. februára.