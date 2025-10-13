Shiffrinová žije v aute a na svahoch. V tíme má nových ľudí a jednu disciplínu vynechá

BRATISLAVA. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová má za sebou vydarenú letnú prípravu. Veľa času strávila so svojim partnerom Aleksandrom Aamodtom Kildem.
„Inšpiruje ma nielen tým, ako jazdí, ale aj tým, ako sa rozpráva o lyžovaní. Veľa som sa od neho naučila. Pre mňa je výnimočné, že môžeme trénovať spolu. Iné páry by to nezvládli, ale my áno,“ povedala na mediálnom dni značky Atomic.
Minulú sezónu ju pribrzdilo zranenie, ktoré utrpela po páde v obrovskom slalome v Killingtone.
Napriek bolestivému úrazu sa dokázala vrátiť späť a sezónu zakončila víťazstvom v slalome na finále Svetového pohára v Sun Valley. Zároveň sa jej podarilo prekonať hranicu sto víťazstiev.
Ďalšia sezóna, rovnaký hlad
Americká lyžiarka vstupuje už do svojej trinástej sezóny. „Úprimne, tento rok nie je nič zásadne nové. Pokračujeme v tom, čo funguje,“ povedala pre Ski Racing Shiffrinová.
Atomic Media Day je pre ňu už roky akýmsi prechodom z pokojného tréningového obdobia do reality súťaženia. Miesto, kde sa všetko pomaly začne zrýchľovať – rozhovory, fotenia, testy lyží, prvé otázky o forme.
„Každý rok tu máme mediálny deň Atomicu, ktorý vlastne odštartuje sezónu,“ prezradila.
Hovorí, že už len samotný príchod do Európy v nej spúšťa špecifický druh napätia – ten dobrý, ktorý cíti len pred prvým štartom. „Práve som dorazila a už cítim, že sa to rozbieha. Záver prípravy, posledné tréningy, pár testov – a potom štart. Už to nie je ďaleko,“ povedala.
Nový tím, nová energia
Shiffrinová vstupuje do sezóny s dvoma novými menami v tíme – asistentom trénera Markom Mitterom a silovým trénerom Bobom Poehlingom.
„Bob trénuje väčšinu žien z amerického tímu. Je v Park City, ale cestuje s nami a všetky moje programy mi píše na diaľku. Spolupráca s ním mi veľmi sedí. Cítim sa silná a vo forme. Letné kempy boli skvelé po lyžiarskej aj fyzickej stránke. Všetko ide dobrým smerom.“
Na snehu trénovala v Čile, v stredisku El Colorado. Po návrate sa presunula do Nemecka, kde absolvovala niekoľko dní v indoor aréne pri Hamburgu. Aj tieto malé bloky jej podľa vlastných slov pomohli doladiť formu a pripraviť telo na intenzívny štart sezóny.
Dokonalosť v detailoch
V materiáli nastali iba drobné zmeny. Shiffrinová rieši každý milimeter.
„Úpravy sa týkajú hlavne konštrukcie lyží alebo drobných zmien v ich tvare. Chceme, aby moje obľúbené lyže fungovali ešte lepšie v rôznych podmienkach. Už teraz fungujú takmer vo všetkom, ale v extrémoch – veľmi suchý alebo veľmi mokrý sneh – sa niekedy správajú inak. Na tomto sme pracovali.“
Spoluprácu s technikmi Atomicu označila za výnimočnú. „Je to neuveriteľne profesionálne prostredie. Nedajú vám len lyže a nepovedia ‚zvykni si‘. Chcú vyrobiť lyže, ktoré vyhrajú v akýchkoľvek podmienkach. Nájsť rovnováhu medzi silou a ovládateľnosťou je ťažké, ale práve to sa snažíme dosiahnuť.“
Američanka priznala, že skúšala aj mužské lyže. „Jazdila som na mužských lyžiach v niektorých zjazdoch a superobrovských slalomoch. Vlastne som ich vyskúšala v každej disciplíne aspoň raz. V slalome používam dámske dĺžky, v obrovskom slalome niečo medzi.
Mužské lyže poskytujú úžasnú stabilitu, ale sú náročnejšie a viac unavujú. Treba vyvážiť ich výhody a limity.“
Tréningy s Kildem
So svojím partnerom, nórskym zjazdárom Aleksandrom Aamodtom Kildem, trávila veľkú časť leta.
„Boli sme spolu v Nórsku, potom prišiel on do USA. Trénovali sme aj v Čile – superobrovský a obrovský slalom. Je neuveriteľné jazdiť vedľa neho. Má fantastické nastavenie, sústredenie a pozitívny prístup.
Inšpiruje ma nielen tým, ako jazdí, ale aj tým, ako sa rozpráva o lyžovaní. Veľa som sa od neho naučila. Pre mňa je výnimočné, že môžeme trénovať spolu. Iné páry by to nezvládli, ale my áno. Je to pre nás obohacujúce. Ak by sme sa videli len vo voľnom čase, takmer by sme sa nestretli.“
Život bez domova
Shiffrinová počas sezóny prakticky nežije nikde. „V Európe nemám žiadnu základňu,“ priznala.
Jej partner má zázemie v Innsbrucku. „Raz, pred olympiádou, som mohla ísť na dva dni do Innsbrucku za Aleksandrom, ale inak to nejde. Neustále cestujeme – tam, kde sú najlepšie podmienky. A každý víkend máme preteky.
Ak mám medzi pretekmi pauzu, aj tak musím trénovať obrovský slalom a slalom. Ak mám voľno, je to jeden, maximálne dva dni. Žijem v aute a na svahoch,“ dodala.
Mimo sezóny trávi čas doma v Colorade s rodinou. „Cestujem za Aleksandrom a jeho rodinou a on zasa za nami. Počas sezóny sa snažím držať systému – keď lyžujem, plne sa sústredím na to, a v lete máme čas byť s rodinami.“
Shiffrinová priznala, že domov jej veľmi chýba. „Je to stále rovnaké. Teraz som ešte v poriadku, ale viem, že sa domov nevrátim až do marca. To je niečo, čo väčšina ľudí nikdy nezažije.
Niektorí Američania sa domov dostanú cez Vianoce, ja nie. Keď je čas pretekať, pretekáme. Domov idem až na jar. Je to niekedy ťažké, ale funguje to. Nebudem pretekať navždy, preto chcem využiť každý deň.“
Super-G áno, zjazd nie
Shiffrinová potvrdila, že v ročníku 2025/26, nebude jazdiť zjazd. „Žiadny zjazd,“ povedala stručne. Dodala však, že Super-G zostáva otvorené.
Americká lyžiarka v kariére už vyhrala aj päť pretekov Super-G a štyri v zjazde. Rovnako však ako vlani, aj tentoraz bude jej kalendár bez najrýchlejšej disciplíny.
Zároveň naznačila, že by sa v úvode sezóny chcela postaviť aj na štart niekoľkých pretekov Super-G, disciplíny, ktorú si vždy užívala. „Milujem Super-G,“ povedala.
„Rada by som to skúsila hneď na začiatku sezóny. Trénovala som trochu Super-G, ale potrebujem ešte viac tréningov, aby som mohla súťažiť,“ vysvetlila. „Chcem to skúsiť na začiatku sezóny a potom sa rozhodneme, či má zmysel pokračovať aj pred olympiádou, alebo to necháme až po nej.“
Tri miesta, ktoré rozhodujú
Svetový pohár v alpskom lyžovaní už čoskoro odštartuje. V sobotu 25. októbra sa ženy predstavia v obrovskom slalome v Söldene.
„Sölden je prvý – a pre mňa vždy veľmi dôležitý. Spolu s Levi nastavujú tón celej sezóny. Ďalšie preteky, ktoré veľa znamenajú, sú Killington.
Je to tak trochu domáce prostredie – príde tam veľa členov mojej rodiny aj priateľov zo strednej školy. Inak pre mňa nie sú preteky, ktoré by stáli ‚nad‘ ostatnými. Každé majú svoj význam.“