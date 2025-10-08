Určite nezačne od nuly. Vlhová by sa nevrátila, keby neverila, zhodujú sa experti

BRATISLAVA. Vyzeralo to, že kariéra Petry Vlhovej je minulosťou. Po hrozivom páde v Jasnej v januári minulého roka, vážnom zranení kolena a komplikovaných operáciách mnohí neverili, že sa slovenská lyžiarska hviezda ešte niekedy postaví na štart Svetového pohára.
Sama priznala, že prežívala najťažšie obdobie v živote – fyzicky aj psychicky. Z lyžovania sa stiahla, absolvovala dlhú rehabilitáciu, a kým sa svet pýtal, či definitívne skončila, ona v tichosti bojovala o návrat.
Po 600 dňoch ohlásila športový comeback.
Lyžiarski experti hovoria o tom, že návrat slovenskej lyžiarky po dlhom zranení bude veľkou neznámou – nielen pre fanúšikov, ale aj pre samotnú Petru.
Zásadnú rolu bude hrať nielen fyzická pripravenosť a technika, ale aj psychika – najmä dôvera v koleno po vážnom zranení.
V ankete Sportnetu odpovedali bývalí lyžiari Šárka Strachová, Klára Křížová a Martin Hyška.
Ako podľa vás môže vyzerať návrat Petry Vlhovej po tak dlhej pauze? Dá sa po takom zranení opäť dostať na úroveň, ktorú mala predtým?
Šárka Strachová: Určite na to vplýva množstvo faktorov a môžeme o tom hovoriť len vo všeobecnej rovine. Sú pretekári, ktorým sa to podarilo, ale aj takí, ktorým nie. Je to veľmi dlhá pauza. Ale už len to, že Petra v sebe našla silu sa vrátiť, je obdivuhodné.
Myslím si, že už toho dosiahla toľko, že si pokojne mohla povedať, že kariéru ukončí. To, že má stále motiváciu a chuť pokračovať, svedčí o tom, že sa chce vrátiť na úroveň, na akej bola, a urobí pre to maximum. Keby necítila, že to dokáže, tak by sa už nevracala.
Klára Křížová: Úprimne, vôbec neviem, čo od toho čakať. Myslím si, že keby sa Petra necítila pripravená, tak sa do sezóny neprihlási.
Veľkou motiváciou je pre ňu určite olympijská sezóna, ale naozaj si netrúfam odhadnúť, kde ju môžeme čakať. Prvé preteky veľa napovedia, ale zatiaľ to bude skôr prekvapenie.
Martin Hyška: Videli sme už viacero prípadov, keď sa športovcom po takejto dlhšej pauze podarilo vrátiť, a niektorí dokonca podávali lepšie výkony ako predtým. Ja som mal vo svojej kariére podobnú situáciu – po prestávke som sa tiež vrátil silnejší.
Čo sa týka Petry, vieme, že s tým kolenom dlho bojovala, absolvovala viacero operácií. Keď musela ísť na druhú, znamená to, že po tej prvej asi nebolo všetko v poriadku.
Pravdepodobne sa snažila po nej lyžovať, ale necítila sa tak, aby mohla podávať výkony, na ktoré bola zvyknutá. Teraz sa len začína prvý kontakt so snehom – a to najťažšie ju ešte len čaká.
Čo podľa vás bude pre ňu najväčšia výzva – fyzická pripravenosť, technika, alebo mentálna stránka?
Šárka Strachová: Všetko dohromady. Neviem, ako sa momentálne cíti, ale predpokladám, že problémy s kolenom neboli malé a že ju to ovplyvnilo aj počas prípravy. Som si istá, že nič neunáhli, takže kondične sa pravdepodobne cíti dobre.
Samozrejme, bude musieť dohnať technické manko, ktoré po takej dlhej prestávke vznikne. Nie je jasné, či sa bude sústrediť len na jednu disciplínu alebo na viac. Uvidíme, v ktorej sa bude cítiť najsilnejšia alebo ktorá najmenej zaťažuje koleno.
Samozrejme, každá disciplína je náročná, ale slalom bol vždy jej kráľovskou disciplínou, takže je možné, že sa v ňom bude cítiť najistejšie.
Myslím si však, že najťažšia fáza bude mentálna – vrátiť sa do pretekárskeho režimu. To sa totiž nedá natrénovať, to prichádza až so samotnými pretekmi.
Klára Křížová: Myslím si, že to bude kombinácia všetkých troch vecí. Veľkú rolu bude hrať psychika, hlavne to, či bude svojmu kolenu opäť na sto percent veriť. Ale opakujem, keby sa na to necítila, určite by sa nerozhodla vrátiť.
Čo sa týka fyzickej kondície, po takej dlhej pauze to nikdy nie je jednoduché – každý, kto bol zranený, vie, aké ťažké je dostať sa späť do formy. Techniku má Petra výbornú, ale aj tam môže zranenie zanechať stopy. Ak by však cítila, že to nezvládne, do sezóny by určite nešla.
Martin Hyška: Podľa mňa to bude najmä technika. Tá pauza od snehu bola dlhá, čo sa prejaví. Kondične sa o ňu nebojím – počas prestávky určite tvrdo pracovala, možno nie naplno s kolenom, ale zvyšok tela určite posilňovala.
Je to typ športovkyne, ktorá nič nenecháva na náhodu. A mentálne? Petra nikdy nemala problém s hlavou. Je silná, cieľavedomá a po takejto pauze bude podľa mňa ešte hladnejšia po lyžovaní ako predtým.
Dá sa po takom výpadku udržať technická precíznosť, ktorou bola známa, alebo si ju musí vybudovať odznova?
Šárka Strachová: Nemyslím si, že by začínala od nuly, pretože má obrovské technické základy a cit pre lyžovanie. Ale bude sa musieť opäť „prelyžovať“ – nájsť ten správny rytmus a istotu. To môže chvíľu trvať. Určite to však nebude o úplnom začiatku.
Bude to skôr o prekonaní pauzy a návrate do pretekového tempa. Treba jej držať palce.
Klára Křížová: Ťažko povedať – ja som sa po zranení našťastie nikdy nevracala, takže nemám osobnú skúsenosť.
Ale keď sa pozrieme na iné pretekárky, napríklad Wendy Holdenerovú, tá sa po zranení dokázala rýchlo vrátiť na úroveň, ktorú mala predtým, a dokonca opäť stála na stupňoch víťazov. Takže určite to možné je, bude len na Petre, ako rýchlo sa jej to podarí.
Martin Hyška: Určite nie odznova. Svalová aj nervová pamäť u športovcov funguje úžasne. Mnohí sa k vrcholovému športu vrátia po rokoch a potrebujú len pár mesiacov, aby znova získali koordináciu a cit.
Samozrejme, nebude to hneď stopercentné, lebo telo prešlo liečením a vekom sa tiež mení, ale techniku nestratila. Petra potrebuje podľa mňa 40 až 60 dní na snehu a technicky bude späť.
VIDEO: Galovič o návrate Vlhovej
A čo mentálna stránka? Strach z pádu alebo zo zranenia – ako veľkú rolu to môže zohrávať?
Šárka Strachová: To je veľmi individuálne. Každý pretekár to má inak. Myslím si, že Petra má okolo seba skvelý tím, ktorý berie aj túto stránku do úvahy. Dnes športovci na jej úrovni bežne pracujú so športovými psychológmi a terapeutmi.
Ak by to vnímala ako prekážku, určite jej s tým pomôžu. U niekoho ide o strach z opakovania pádu, u iného o obavy, či ešte zvládne tempo Svetového pohára. Tých faktorov, ktoré zväzujú hlavu, je veľa.
Pri návratoch po zranení býva práve mentálna stránka rozhodujúca. Som presvedčená, že Petra by sa nevracala, keby nebola pripravená fyzicky aj technicky. Teraz to bude o hlave – ale vrcholový šport je napokon vždy najviac o nej.
Klára Křížová: Určite to môže mať vplyv, o tom niet pochýb. Ale Petra je veľmi skúsená pretekárka, vie, ako so sebou pracovať, a verím, že na to nie je sama.
Dúfam, že má okolo seba ľudí, ktorí jej pomáhajú aj po mentálnej stránke, aby bola psychicky pripravená a mohla lyžovať bez zbytočných obáv.
Martin Hyška: Určite tam bude na začiatku psychický blok. Toto bolo jedno z jej vážnejších zranení. Pamätám si, že ešte ako žiačka mala zlomenú sánku, ale odvtedy nič podobne vážne nezažila.
Preto je prirodzené, že bude chvíľu opatrná. Ale v momente, keď sa začne cítiť istá technicky a stabilná na lyžiach, ten strach pominie. Tomu verím.
Ako by prípadne vyzeral jej štart na zimných olympijských hrách?
Šárka Strachová: To ukáže až prvá polovica sezóny, možno prvá tretina. Ani Petra to ešte nevie. Jej tím sa rozhodol, že to skúsia, že do toho pôjdu naplno. Ako sa to bude vyvíjať, ukáže až séria prvých pretekov. Podľa toho sa dá odhadnúť, ako by mohla byť úspešná aj smerom k olympijským hrám.
Klára Křížová: Nebude to nič jednoduché, ale olympiáda je špecifická – koná sa raz za štyri roky a vždy je iná ako bežné preteky Svetového pohára. Tlak na ňu určite bude, ale ja by som jej hlavne priala, aby ju koleno nebolelo a mohla jazdiť bez obmedzení. To je to najdôležitejšie.
Martin Hyška: To je veľmi ťažká otázka. Ako som spomínal, poznáme prípady, keď sa športovci po dlhej pauze vrátili ešte silnejší, ale aj takých, ktorým návrat trval dlhšie, alebo sa už nikdy úplne nedostali na predchádzajúcu úroveň. Nedá sa to dopredu odhadnúť. Bude záležať od toho, ako jej telo zareaguje a ako sa bude cítiť po prvých pretekoch.
Šárka Strachová
Dátum narodenia: 11. februára 1985
Bývalá česká reprezentantka v alpskom lyžovaní, jedna z najúspešnejších českých lyžiarok histórie. Špecializovala sa na slalom, v ktorom získala titul majsterky sveta (2007, Åre) a stala sa bronzovou olympijskou medailistkou (Vancouver 2010).
Klára Křížová
Dátum narodenia: 13. júla 1989
Bývalá česká reprezentantka, ktorá sa venovala zjazdu a super-G. Českú republiku reprezentovala na dvoch zimných olympijských hrách (Vancouver 2010, Soči 2014) a štartovala aj na štyroch majstrovstvách sveta. Je dcérou bývalej úspešnej lyžiarky Olgy Charvátovej, bronzovej medailistky zo zimných olympijských hier v Sarajeve 1984.
Martin Hyška
Dátum narodenia: 13. júna 1994
Bývalý slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní, ktorý sa venoval najmä slalomu a obrovskému slalomu. Po skončení aktívnej kariéry sa vydal trénerskou cestou – dnes pôsobí ako tréner v bratislavskom lyžiarskom klube, kde vedie približne pätnásť mladých pretekárov v kategóriách U14 a U16.