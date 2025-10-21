Kde sledovať návrat Vlhovej? Olympijské hry a Svetový pohár vysielajú dve stanice (rozpis a program)

Petra Vlhová.
Petra Vlhová. (Autor: TASR)
Nikola Černáková|21. okt 2025 o 06:00
Kedy sa vráti Petra Vlhová a kde ju sledovať? Pozrite si TV program sezóny 2025/2026.

BRATISLAVA. Štart nového ročníka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 v rakúskom Söldene odvysiela STVR Šport.

Väčšinu podujatí však divákom sprostredkuje televízia JOJ Šport a platforma JOJ play.

Televízia JOJ má tieto práva až do roku 2026. Na STVR priaznivci uvidia iba súťaže z Rakúska a zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Komisia FIS schválila 37 pretekov Svetového pohára žien a 38 mužských pretekov. Vrchol sezóny sú olympijské hry v Miláne a Cortine, ktoré sa uskutočnia od 4. do 22. februára 2026.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ohlásila v tejto sezóne návrat po zranení pod vedením trénera Mateja Gemzu. Na programe je desať súťaží obrovského slalomu a desať slalomových pretekov. 

Je jasné, že začiatok Svetového pohára Slovenka v Söldene nestihne a nie je ešte jasné, na akých pretekoch sa chce predstaviť.

„Je to veľmi dôležitá otázka, ale odpovedať na ňu bude Petra a jej trénerský tím. Čo sa týka nejakých ambícií, tak samozrejme je pred nami olympijská sezóna. Každý športovec robí všetko pre to, aby sa mohol zúčastniť olympiády.

Ale súčasne sme si plne vedomí toho, že dva roky nelyžovala a pôjdeme deň po dni.

Nesmieme urobiť žiadne chyby, musíme dbať na to, aby športovec aj pre krátkosť času povedzme nebol ani chorý, nemal virózu, jednoducho aby nedošlo k nejakému ďalšiemu zbytočnému prerušeniu, alebo skráteniu prípravy," povedal manažér jej tímu Richard Galovič.

Vlhová obhajuje zlatú olympijskú medailu v slalome z Pekingu 2022.

Slovenských fanúšikov potešia blízke preteky v Semmeringu (27.-28. decembra) a v Špindlerovom Mlyne (24.-25. januára).

Veľký krištáľový glóbus obhajuje Federica Brignoneová. Talianka si však na národnom šampionáte zlomila obe nohy a nevie, či sa stihne zotaviť. „Makám ako šialená, aby som sa mohla zúčastniť,“ povedala.

Pozrite si kompletný TV program pretekov Svetového pohára na sezónu 2025/2026 na slovenských staniciach.

TV program: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Október 2025

Dátum

Dejisko

Vysiela

25.10.

Sölden (Rak.)

STVR Šport

November 2025

Dátum

Dejisko

Vysiela

15.11

Levi (Fín.)

JOJ Šport

23.11.

Gurgl (Rak.)

STVR Šport

29.,30.11

Copper Mt. (USA)

JOJ Šport

December 2025

Dátum

Dejisko

Vysiela

6.,7.12.

Tremblant (Kan.)

JOJ Šport

12.,13.,14.12.

St. Moritz (Švaj.)

JOJ Šport

16.12

Courchevel (Fra.)

JOJ Šport

20.,21.12.

Val d'Isere (Fra.)

JOJ Šport

27., 28.12.

Semmering (Rak.)

STVR Šport

Január 2026

Dátum

Dejisko

Vysiela

3.,4.1.

Kranjska Gora (Slov.)

JOJ Šport

10.,11.1

Zauchensee (Rak.)

STVR Šport

13.1.

Flachau (Rak.)

STVR Šport

17.,18.1.

Tarvisio (Tal.)

JOJ Šport

20.1.

Kronplatz (Tal.)

JOJ Šport

24.,25.1.

Špindlerov Mlyn (ČR.)

JOJ Šport

30.,31.1.

Crans Montana (Švaj.)

JOJ Šport

Február 2026

Dátum

Dejisko

Vysiela

7.-18.2.

ZOH Miláno-Cortina (Tal.)

STVR Šport

Marec 2026

Dátum

Dejisko

Vysiela

28.2., 1.3.

Soldeu (And.)

JOJ Šport

7.,8.3.

Val di Fassa (Tal.)

JOJ Šport

14.,15.3.

Aare (Švéd.)

JOJ Šport

21.,25.3.

Lillehammer (Nór.) finále

JOJ Šport

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

