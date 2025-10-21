Kde sledovať návrat Vlhovej? Olympijské hry a Svetový pohár vysielajú dve stanice (rozpis a program)

BRATISLAVA. Štart nového ročníka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 v rakúskom Söldene odvysiela STVR Šport.
Väčšinu podujatí však divákom sprostredkuje televízia JOJ Šport a platforma JOJ play.
Televízia JOJ má tieto práva až do roku 2026. Na STVR priaznivci uvidia iba súťaže z Rakúska a zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Komisia FIS schválila 37 pretekov Svetového pohára žien a 38 mužských pretekov. Vrchol sezóny sú olympijské hry v Miláne a Cortine, ktoré sa uskutočnia od 4. do 22. februára 2026.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ohlásila v tejto sezóne návrat po zranení pod vedením trénera Mateja Gemzu. Na programe je desať súťaží obrovského slalomu a desať slalomových pretekov.
Je jasné, že začiatok Svetového pohára Slovenka v Söldene nestihne a nie je ešte jasné, na akých pretekoch sa chce predstaviť.
„Je to veľmi dôležitá otázka, ale odpovedať na ňu bude Petra a jej trénerský tím. Čo sa týka nejakých ambícií, tak samozrejme je pred nami olympijská sezóna. Každý športovec robí všetko pre to, aby sa mohol zúčastniť olympiády.
Ale súčasne sme si plne vedomí toho, že dva roky nelyžovala a pôjdeme deň po dni.
Nesmieme urobiť žiadne chyby, musíme dbať na to, aby športovec aj pre krátkosť času povedzme nebol ani chorý, nemal virózu, jednoducho aby nedošlo k nejakému ďalšiemu zbytočnému prerušeniu, alebo skráteniu prípravy," povedal manažér jej tímu Richard Galovič.
Vlhová obhajuje zlatú olympijskú medailu v slalome z Pekingu 2022.
Slovenských fanúšikov potešia blízke preteky v Semmeringu (27.-28. decembra) a v Špindlerovom Mlyne (24.-25. januára).
Veľký krištáľový glóbus obhajuje Federica Brignoneová. Talianka si však na národnom šampionáte zlomila obe nohy a nevie, či sa stihne zotaviť. „Makám ako šialená, aby som sa mohla zúčastniť,“ povedala.
Pozrite si kompletný TV program pretekov Svetového pohára na sezónu 2025/2026 na slovenských staniciach.
TV program: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026
Október 2025
Dátum
Dejisko
Vysiela
25.10.
Sölden (Rak.)
STVR Šport
November 2025
Dátum
Dejisko
Vysiela
15.11
Levi (Fín.)
JOJ Šport
23.11.
Gurgl (Rak.)
STVR Šport
29.,30.11
Copper Mt. (USA)
JOJ Šport
December 2025
Dátum
Dejisko
Vysiela
6.,7.12.
Tremblant (Kan.)
JOJ Šport
12.,13.,14.12.
St. Moritz (Švaj.)
JOJ Šport
16.12
Courchevel (Fra.)
JOJ Šport
20.,21.12.
Val d'Isere (Fra.)
JOJ Šport
27., 28.12.
Semmering (Rak.)
STVR Šport
Január 2026
Dátum
Dejisko
Vysiela
3.,4.1.
Kranjska Gora (Slov.)
JOJ Šport
10.,11.1
Zauchensee (Rak.)
STVR Šport
13.1.
Flachau (Rak.)
STVR Šport
17.,18.1.
Tarvisio (Tal.)
JOJ Šport
20.1.
Kronplatz (Tal.)
JOJ Šport
24.,25.1.
Špindlerov Mlyn (ČR.)
JOJ Šport
30.,31.1.
Crans Montana (Švaj.)
JOJ Šport
Február 2026
Dátum
Dejisko
Vysiela
7.-18.2.
ZOH Miláno-Cortina (Tal.)
STVR Šport
Marec 2026
Dátum
Dejisko
Vysiela
28.2., 1.3.
Soldeu (And.)
JOJ Šport
7.,8.3.
Val di Fassa (Tal.)
JOJ Šport
14.,15.3.
Aare (Švéd.)
JOJ Šport
21.,25.3.
Lillehammer (Nór.) finále
JOJ Šport