ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov v Copper Mt. dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: 2. kolo obrovské slalomu v Copper Mountain.
ONLINE: 2. kolo obrovské slalomu v Copper Mountain. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. nov 2025 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu mužov v americkom stredisku Copper Mountain.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain pretekmi druhého kola obrovského slalomu mužov.

Po prvom kole vedie Rakúšan Stefan Brennsteiner, Marco Odermatt po páde 1. kolo nedokončil, bratia Žampovci do 2. kola nepostúpili.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 2. kolo (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
28.11.2025 o 21:00
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 2. kola obrovského slalomu mužov na americkej zjazdovke Cooper Mountain.
Muži majú zatiaľ za sebou jeden obrovský slalom pri prvom kole Svetového pohára v Soeldene, v ktorom zvíťazil Marco Odermatt o 24 stotín pred Marcom Schwarzom, ktorých na pódiu doplnil Nór Atle Lie McGrath.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.

