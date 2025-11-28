ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov v Copper Mt. dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain pretekmi druhého kola obrovského slalomu mužov.
Po prvom kole vedie Rakúšan Stefan Brennsteiner, Marco Odermatt po páde 1. kolo nedokončil, bratia Žampovci do 2. kola nepostúpili.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 2. kolo (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
28.11.2025 o 21:00
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 2. kola obrovského slalomu mužov na americkej zjazdovke Cooper Mountain.
Muži majú zatiaľ za sebou jeden obrovský slalom pri prvom kole Svetového pohára v Soeldene, v ktorom zvíťazil Marco Odermatt o 24 stotín pred Marcom Schwarzom, ktorých na pódiu doplnil Nór Atle Lie McGrath.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.