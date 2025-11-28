Premiérové víťazstvo získal dominantný Rakúšan. Súperom nadelil takmer sekundu

Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu v Copper Mountain.
Fotogaléria (10)
Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu v Copper Mountain. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|28. nov 2025 o 22:02
Druhý skončil skúsený Henrik Kristoffersen.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain

Obrovský slalom mužov - 2. kolo:

1.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

2:30,98 min

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+0,95 s

3.

Filip Zubcic

Chorvátsko

+1,00 s

4.

Marco Schwarz

Rakúsko

+1,02 s

5.

Alex Vinatzer

Taliansko

+1,16 s

6.

Sam Maes

Belgicko

+1,18 s

Rakúsky pretekár Stefan Brennsteiner ovládol obrovský slalom v Copper Mountain. Ide o jeho prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, dosiahol ho vo veku 34 rokov. Pred druhým Nórom Henrikom Kristoffersenom mal náskok 0,95 s. Tretí skončil Chorvát Filip Zubcic.

Švajčiar Marco Odermatt, ktorý vo štvrtok vyhral super-G, úvodné kolo nedokončil. Obhajca veľkého glóbusu tak nenadviazal na triumf z prvého obrovského slalomu sezóny v rakúskom Söldene.

Slovenskí reprezentanti bratia Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola. Andreas Žampa obsadil v 1. kole 50. miesto s výraznou stratou 5,70 s na lídra. Adam Žampa bol 47. (+4,96).

Fotogaléria z obrovského slalomu mužov v Copper Mountain
Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Henrik Kristoffersen počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Thomas Tumler počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.
Thomas Tumler počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.Žan Kranjec počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.Žan Kranjec počas obrovského slalomu mužov v americkom Copper Mountain.

Brennsteiner si vytvoril veľmi dobrú východiskovú pozíciu už po 1. kole. So štartovým číslom 1 predviedol dynamickú jazdu a usadil sa na čele o 26 stotín pred Slovincom Žanom Kranjecom.

V druhom kole išiel Brennsteiner s ľahkosťou a dosiahol životný úspech. „Prvé víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa. Už v minulej sezóne som jazdil dobre, nedokázal som však vyhrať. O to mám väčšiu radosť, že vo veku 34 rokov som sa konečne dočkal," uviedol Rakúšan v cieľových priestoroch.

Vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo priebežnej klasifikácie disciplíny, lídrom celkového poradia je Odermatt.

Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu v Copper Mountain.
Stefan Brennsteiner počas obrovského slalomu v Copper Mountain.
dnes 22:02
