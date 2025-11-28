Premiérové víťazstvo získal dominantný Rakúšan. Súperom nadelil takmer sekundu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Copper Mountain
Obrovský slalom mužov - 2. kolo:
1.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
2:30,98 min
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+0,95 s
3.
Filip Zubcic
Chorvátsko
+1,00 s
4.
Marco Schwarz
Rakúsko
+1,02 s
5.
Alex Vinatzer
Taliansko
+1,16 s
6.
Sam Maes
Belgicko
+1,18 s
Rakúsky pretekár Stefan Brennsteiner ovládol obrovský slalom v Copper Mountain. Ide o jeho prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, dosiahol ho vo veku 34 rokov. Pred druhým Nórom Henrikom Kristoffersenom mal náskok 0,95 s. Tretí skončil Chorvát Filip Zubcic.
Švajčiar Marco Odermatt, ktorý vo štvrtok vyhral super-G, úvodné kolo nedokončil. Obhajca veľkého glóbusu tak nenadviazal na triumf z prvého obrovského slalomu sezóny v rakúskom Söldene.
Slovenskí reprezentanti bratia Andreas a Adam Žampovci nepostúpili do 2. kola. Andreas Žampa obsadil v 1. kole 50. miesto s výraznou stratou 5,70 s na lídra. Adam Žampa bol 47. (+4,96).
Brennsteiner si vytvoril veľmi dobrú východiskovú pozíciu už po 1. kole. So štartovým číslom 1 predviedol dynamickú jazdu a usadil sa na čele o 26 stotín pred Slovincom Žanom Kranjecom.
V druhom kole išiel Brennsteiner s ľahkosťou a dosiahol životný úspech. „Prvé víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa. Už v minulej sezóne som jazdil dobre, nedokázal som však vyhrať. O to mám väčšiu radosť, že vo veku 34 rokov som sa konečne dočkal," uviedol Rakúšan v cieľových priestoroch.
Vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo priebežnej klasifikácie disciplíny, lídrom celkového poradia je Odermatt.